Масштабна нічна атака на Київ 24 квітня — що відбувається у Святошинському районі

Святошинський район Києва всю ніч був під атакою — які наслідки
У ніч на 24 квітня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку Росії. Внаслідок атаки, яка розпочалася близько 21:30 попереднього вечора, найбільше постраждав Святошинський район Києва.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС та КМДА.
Скільки людей в Києві загинуло та постраждало від атаки РФ 24 квітня
Станом на ранок офіційно підтверджено загибель 9 осіб. Ще 63 людини зазнали поранень, з них 42 було госпіталізовано, серед постраждалих шестеро дітей.
Наразі в п’яти районах Києва триває активна фаза ліквідації наслідків атаки. До роботи залучені фахівці ДСНС, зокрема кінологи та психологи.
Які наслідки атаки у Святошинському районі
У Святошинському районі зафіксовано щонайменше шість місць ураження. Там горіли будинки, є часткові та повні руйнування. Крім того, виникли також пожежі на територіях нежитлових забудов, у гаражах і адмінбудівлях.
У деяких будівлях під завалами можуть залишатися люди — рятувальники продовжують пошукові операції.
Нагадаємо, вибухи в Києві почали лунати близько 01:00 ночі 24 квітня.
Крім того, Росія атакувала й Запоріжжя.
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