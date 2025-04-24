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Святошинський район Києва всю ніч був під атакою — які наслідки

24 квітня 2025 07:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масштабна нічна атака на Київ 24 квітня — що відбувається у Святошинському районі
Розбір завалів у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 24 квітня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку Росії. Внаслідок атаки, яка розпочалася близько 21:30 попереднього вечора, найбільше постраждав Святошинський район Києва.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та КМДА

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Станом на ранок офіційно підтверджено загибель 9 осіб. Ще 63 людини зазнали поранень, з них 42 було госпіталізовано, серед постраждалих шестеро дітей.

Наразі в п’яти районах Києва триває активна фаза ліквідації наслідків атаки. До роботи залучені фахівці ДСНС, зокрема кінологи та психологи.

Київ обстріл
Працівники ДСНС розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ Святошинський 24 квітня
Зруйновані вікна та балкони у будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ обстріл 24 квітня
Пошкоджена автівка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Які наслідки атаки у Святошинському районі

У Святошинському районі зафіксовано щонайменше шість місць ураження. Там горіли будинки, є часткові та повні руйнування. Крім того, виникли також пожежі на територіях нежитлових забудов, у гаражах і адмінбудівлях.

Обстріли Святошинський район
Наслідки вибуху від ракети. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Святошинський район вибухи
Рятувальники виносять людину. Фото: ДСНС Києва
Пошукові роботи в завалах
Розбір завалів. Фото: ДСНС Києва

У деяких будівлях під завалами можуть залишатися люди — рятувальники продовжують пошукові операції.

Нагадаємо, вибухи в Києві почали лунати близько 01:00 ночі 24 квітня. 

Крім того, Росія атакувала й Запоріжжя

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