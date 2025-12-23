Видео
Главная Киев Святошинский район оправляется после удара дронов — фоторепортаж

Святошинский район оправляется после удара дронов — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 13:35
Вражеские дроны атаковали Святошинский район Киева — фоторепортаж с места событий
Поврежденный дом в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Во вторник, 23 декабря, Святошинский район Киева получил повреждения в результате очередной атаки вражеских дронов. Ударной волной в одном из многоэтажных жилых домов было выбито остекление окон, зафиксированы значительные повреждения фасада. В отдельных квартирах люди оказались заблокированными, на месте до сих пор работают спасатели и экстренные службы.

Новини.LIVE покажет последствия атаки дронов по Киеву в Святошинском районе.

Читайте также:

Последствия взрыва дрона возле дома в Святошинском районе

В Святошинском районе в результате падения обломков дрона произошло частичное разрушение крыши, зафиксированы повреждения внешних элементов здания. В то же время несущие конструкции целы.

Київ обстріл
Спасатели исследуют дом. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Обстріл Києва 23 грудня
Спасатель деблокирует квартиру. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На месте происшествия работают все профильные службы. Правоохранители и спасатели документируют последствия атаки, помогают жильцам и принимают обращения от пострадавших.

Святошинський район Київ
Обломки от дома. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Вибух Київ
Разрушенное перекрытие крыши, фото: Новости.LIVE/Дмитрий Шеремет

В результате взрыва остатков дрона в доме повреждена крыша, выбиты стекла в окнах и кое-где вывернуты стекла. Сейчас на месте развернули оперативный штаб, где пострадавшим оказывают психологическую, медицинскую и правовую помощь.

Святошинський район Київ обстріл
Гуманитарная помощь. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Также на место завезли деревянные плиты для временного перекрытия выбитых окон.

Вибухи Київ 23 грудня
Плиты и балки для перекрытия окон. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Київ Святошинський район наслідки
Оперативный штаб. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Напомним, что по последним данным, в результате атаки в столице пострадали пять человек. Троих из них госпитализировали в медицинские учреждения, при этом двое находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь, за состоянием пострадавших ведется постоянное наблюдение.

Также в Киевской области есть пострадавшие и погибшая женщина из-за атаки дрона. Кроме того, энергетики ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий атак.

Киев обстрелы дроны дом фоторепортаж
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
