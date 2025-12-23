Ворожі дрони атакували Святошинський район Києва — фоторепортаж з місця подій

Святошинський район оговтується після удару дронів — фоторепортаж
У вівторок, 23 грудня, Святошинський район Києва зазнав ушкоджень унаслідок чергової атаки ворожих дронів. Ударною хвилею в одному з багатоповерхових житлових будинків було вибито скління вікон, зафіксовані значні пошкодження фасаду. В окремих квартирах люди опинилися заблокованими, на місці досі працюють рятувальники та екстрені служби.
Новини.LIVE покаже наслідки атаки дронів по Києву у Святошинському районі.
Наслідки вибуху дрона біля будинку у Святошинському районі
У Святошинському районі внаслідок падіння уламків дрона сталося часткове руйнування даху, зафіксовані пошкодження зовнішніх елементів будівлі. Водночас несучі конструкції цілі.
На місці події працюють усі профільні служби. Правоохоронці та рятувальники документують наслідки атаки, допомагають мешканцям і приймають звернення від постраждалих.
Внаслідок вибуху решток дрона у будинку пошкоджений дах, вибите скло у вікнах та подекуди вивернуті шибки. Наразі на місці розгорнули оперативний штаб, де постраждалим надають психологічну, медичну та правову допомогу.
Також на місце завезли дерев'яні плити для тимчасового перекриття вибитих вікон.
Нагадаємо, що за останніми даними, внаслідок атаки у столиці постраждали п'ятеро людей. Трьох із них госпіталізували до медичних закладів, при цьому двоє перебувають у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу, за станом потерпілих ведеться постійне спостереження.
Також у Київській області є постраждалі та загибла жінка через атаку дрона. Окрім того, енергетики ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки атак.
