Ворожі дрони атакували Святошинський район Києва — фоторепортаж з місця подій

Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У вівторок, 23 грудня, Святошинський район Києва зазнав ушкоджень унаслідок чергової атаки ворожих дронів. Ударною хвилею в одному з багатоповерхових житлових будинків було вибито скління вікон, зафіксовані значні пошкодження фасаду. В окремих квартирах люди опинилися заблокованими, на місці досі працюють рятувальники та екстрені служби.

Новини.LIVE покаже наслідки атаки дронів по Києву у Святошинському районі.

Наслідки вибуху дрона біля будинку у Святошинському районі

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків дрона сталося часткове руйнування даху, зафіксовані пошкодження зовнішніх елементів будівлі. Водночас несучі конструкції цілі.

Рятувальники досліджують будинок. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Рятувальник деблокує квартирую. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На місці події працюють усі профільні служби. Правоохоронці та рятувальники документують наслідки атаки, допомагають мешканцям і приймають звернення від постраждалих.

Уламки від будинку. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Зруйноване перекриття даху. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Внаслідок вибуху решток дрона у будинку пошкоджений дах, вибите скло у вікнах та подекуди вивернуті шибки. Наразі на місці розгорнули оперативний штаб, де постраждалим надають психологічну, медичну та правову допомогу.

Гуманітарна допомога. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Також на місце завезли дерев'яні плити для тимчасового перекриття вибитих вікон.

Плити та балки для перекриття вікон. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Оперативний штаб. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, що за останніми даними, внаслідок атаки у столиці постраждали п'ятеро людей. Трьох із них госпіталізували до медичних закладів, при цьому двоє перебувають у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу, за станом потерпілих ведеться постійне спостереження.

Також у Київській області є постраждалі та загибла жінка через атаку дрона. Окрім того, енергетики ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки атак.