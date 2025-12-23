Відео
Головна Київ Святошинський район оговтується після удару дронів — фоторепортаж

Святошинський район оговтується після удару дронів — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 13:35
Ворожі дрони атакували Святошинський район Києва — фоторепортаж з місця подій
Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У вівторок, 23 грудня, Святошинський район Києва зазнав ушкоджень унаслідок чергової атаки ворожих дронів. Ударною хвилею в одному з багатоповерхових житлових будинків було вибито скління вікон, зафіксовані значні пошкодження фасаду. В окремих квартирах люди опинилися заблокованими, на місці досі працюють рятувальники та екстрені служби.

Новини.LIVE покаже наслідки атаки дронів по Києву у Святошинському районі. 

Наслідки вибуху дрона біля будинку у Святошинському районі

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків дрона сталося часткове руйнування даху, зафіксовані пошкодження зовнішніх елементів будівлі. Водночас несучі конструкції цілі.

Київ обстріл
Рятувальники досліджують будинок. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет 
Обстріл Києва 23 грудня
Рятувальник деблокує квартирую. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На місці події працюють усі профільні служби. Правоохоронці та рятувальники документують наслідки атаки, допомагають мешканцям і приймають звернення від постраждалих.

Святошинський район Київ
Уламки від будинку. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Вибух Київ
Зруйноване перекриття даху. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Внаслідок вибуху решток дрона у будинку пошкоджений дах, вибите скло у вікнах та подекуди вивернуті шибки. Наразі на місці розгорнули оперативний штаб, де постраждалим надають психологічну, медичну та правову допомогу. 

Святошинський район Київ обстріл
Гуманітарна допомога. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Також на місце завезли дерев'яні плити для тимчасового перекриття вибитих вікон.

Вибухи Київ 23 грудня
Плити та балки для перекриття вікон. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Київ Святошинський район наслідки
Оперативний штаб. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, що за останніми даними, внаслідок атаки у столиці постраждали п'ятеро людей. Трьох із них госпіталізували до медичних закладів, при цьому двоє перебувають у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу, за станом потерпілих ведеться постійне спостереження.

Також у Київській області є постраждалі та загибла жінка через атаку дрона. Окрім того, енергетики ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки атак.

Київ обстріли дрони будинок фоторепортаж
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
