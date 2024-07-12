Графики отключения света в Киеве на завтра, 13 июля

Женщина во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Киев в субботу, 13 июля, снова ожидают масштабные отключения электроэнергии. Однако света станет немного больше.

Об этом сообщили пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК.

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Графики отключения света в Киеве

В течение всех суток будут действовать меры ограничения потребления. С 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

"Укрэнерго несколько уменьшил ограничения, света будет немного больше. Но отключения в светло-серой зоне все еще возможны", — отметили в ДТЭК.

Там добавили, если нет света в белой зоне, есть вероятность, что произошла локальная авария.

Киевляне могут проверить графики отключений электроэнергии на нужный день, перейдя по этим ссылкам:

Когда ждать улучшения в энергетике

И.о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк заявил, что уже в конце следующей недели ситуация в украинской энергосистеме должна улучшиться. Ведь из ремонта должны выйти сразу несколько генерирующих мощностей.

"Улучшение, я надеюсь, мы почувствуем уже в конце следующей недели. Ряд генерирующих мощностей должен выйти из ремонта. Поэтому на следующей неделе, начало или конец, планируются значительные улучшения в плане дополнительных генерирующих мощностей", — сказал руководитель АО "Украинские распределительные сети".

Как сообщал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, в Украине могут ослабить ограничения энергопотребления сразу после выхода из ремонта части энергооборудования. Ведь большинство энергии в Украине производится на АЭС, часть из которых сейчас находится на техническом обслуживании, что снижает общую генерацию электроэнергии.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в Киеве не будет возможностей зимой покрывать увеличение объемов электропотребления. Это связано с уничтожением российскими захватчиками Трипольской теплоэлектростанции.

Также возобновление работы Запорожской атомной электростанции под украинским контролем может занять много лет. По словам Попенко, станция находится в ужасающем положении.