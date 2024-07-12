Графіки відключення світла в Києві на завтра, 13 липня

Жінка під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

Київ у суботу, 13 липня, знову очікують масштабні відключення електроенергії. Однак світла стане трохи більше.

Про це повідомили пресслужби Укренерго та ДТЕК.

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Графіки відключень світла в Києві

Протягом всієї доби діятимуть заходи обмеження споживання. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решті годин буде залучено три черги.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

"Укренерго дещо зменшив обмеження, світла буде трохи більше. Але відключення у світло-сірій зоні все ще можливі", — зазначили у ДТЕК.

Там додали, якщо немає світла в білій зоні, є ймовірність, що сталася локальна аварія.

Кияни можуть перевірити графіки відключень електроенергії на потрібний день, перейшовши за цими посиланнями:

Коли чекати на покращення в енергетиці

В.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк заявив, що вже наприкінці наступного тижня ситуація в українській енергосистемі має покращитись. Адже з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.

"Покращення, я сподіваюсь, ми відчуємо вже наприкінці наступного тижня. Низка генеруючих потужностей має вийти з ремонту. Тому наступний тиждень, початок чи кінець, плануються значні покращення в плані додаткових генеруючих потужностей", — сказав керівник АТ "Українські розподільчі мережі".

Як повідомляв експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, в Україні можуть послабити обмеження енергоспоживання одразу після виходу з ремонту частини енергообладнання. Адже більшість енергії в Україні виробляється на АЕС, частина з яких наразі знаходиться на технічному обслуговуванні, що знижує загальну генерацію електроенергії.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що у Києві не буде можливостей взимку покривати збільшення обсягів електроспоживання. Це пов'язано зі знищенням російськими загарбниками Трипільської теплоелектростанції.

Також відновлення роботи Запорізької атомної електростанції під українським контролем може зайняти чимало років. За словами Попенка, станція перебуває в жахливому становищі.