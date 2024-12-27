Когда не будет света в Киеве завтра

Ночной город. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области завтра, 28 декабря, введены ограничения на электроснабжение. Графики отключений свидетельствуют о том, что свет будет отсутствовать после обеда в некоторых районах.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Отключения света в Киевской области 28 декабря. Фото: ДТЭК

В субботу, 28 декабря, в Киеве и Киевской области будут действовать ограничения на электроснабжение. Отключения запланированы в соответствии с утвержденными графиками в промежуток времени с 15:00 до 17:00, сообщает ДТЭК.

Жители области могут проверить время отключения на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

В случае изменения ситуации по энергоснабжению графики могут быть скорректированы. Обновление информации будет доступно на официальных ресурсах ДТЭК.

Отключения света в Киевской области 28 декабря. Фото: ДТЭК

Жителям следует избегать одновременного использования мощных электроприборов в пиковые часы (8:00–22:00) и экономно потреблять электроэнергию, в частности уменьшить использование обогревателей, стиральных машин и электроплит.

Отключения света в Киевской области 28 декабря. Фото: ДТЭК

Напомним, 25 декабря российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате ввели ограничение потребления.

Также в 2025 году часть украинцев сможет пользоваться льготным тарифом на электроэнергию.