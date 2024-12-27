Коли не буде світла у Києві завтра

Нічне місто. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області завтра, 28 грудня, введено обмеження на електропостачання. Графіки відключень свідчать про те, що світло буде відсутнє опісля обіду у деяких районах.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Відключення світла на Київщині 28 грудня. Фото: ДТЕК

У суботу, 28 грудня, у Києві та Київській області діятимуть обмеження на електропостачання. Відключення заплановані відповідно до затверджених графіків у проміжок часу з 15:00 до 17:00, повідомляє ДТЕК.

Жителі області можуть перевірити час відключень на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У разі зміни ситуації щодо енергопостачання графіки можуть бути скориговані. Оновлення інформації буде доступне на офіційних ресурсах ДТЕК.

Відключення світла на Київщині 28 грудня. Фото: ДТЕК

Жителям варто уникати одночасного використання потужних електроприладів у пікові години (8:00–22:00) та економно споживати електроенергію, зокрема, зменшити використання обігрівачів, пральних машин та електроплит.

Відключення світла на Київщині 28 грудня. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього запровадили обмеження споживання.

Також у 2025 році частина українців зможе користуватися пільговим тарифом на електроенергію.