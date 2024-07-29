Графики отключений электричества в Киеве и области на 30 июля

Разрушеная ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Графики отключений в Киеве 30 июля не будут применяться. Это связано с уменьшением потребления и вводом в работу блоков АЭС.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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В Укрэнерго сообщили, что отключения 30 июля в Украине не планируется. Причиной уменьшения отключений является снижение потребления из-за похолодания и возвращения двух блоков АЭС.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщаться дополнительно.

Информация об отключении от Укрэнерго. Фото: скриншот

Чтобы проверить, как будет отключаться электроэнергия в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться. В то же время, он предупредил об угрозе новых российских обстрелов.

Также в Украине постепенно снижается потребление электроэнергии из-за снижения жары. В воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.