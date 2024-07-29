Графіки відключень електрики в Києві та області на 30 липня

Зруйнована ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook

Графіки відключень у Києві 30 липня не будуть застосовуватися. Це пов'язано зі зменшенням споживання та введенням в роботу блоків АЕС.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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В Укренерго повідомили, що відключень 30 липня в Україні не планується. Причиною зменшення відключень є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.

Інформація про відключення від Укренерго. Фото: скриншот

Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися. Водночас він попередив про загрозу нових російських обстрілів.

Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.