Графики отключения света в Киеве завтра, 1 августа — прогноз Укрэнерго.

Девушка с лампочкой. Иллюстративное фото: pixels.com

Графики отключения света в столице завтра, 1 августа, не будут задействованы. Это уже третьи сутки без отключения электричества киевлянам.

Об этом сообщает "Укренрего".

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Энергетики говорят, что ситуация в энергосистеме улучшилась, но веерные отключения могут снова задействовать, если российские оккупанты нанесут очередные ракетные удары.

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", — отметили в компании.

Также в Укрэнерго призывают пользоваться энергоемкими приборами с 11:00 до 15:00, когда вместе с другими мощностями эффективно работают солнечные электростанции. Это поможет снизить нагрузку на украинскую энергосистему.

Когда лучше пользоваться мощными электроприборами

Где проверять графики отключения света

На всякий случай следует лишний раз проверить, будут ли выключать электричество в вашем регионе. Это можно сделать по следующим ссылкам:

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.