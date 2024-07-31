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Свет будет — в Укрэнерго сделали прогноз по отключению электричества завтра в Киеве

31 июля 2024 23:35
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Киеве завтра, 1 августа — прогноз Укрэнерго.
Девушка с лампочкой. Иллюстративное фото: pixels.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в столице завтра, 1 августа, не будут задействованы. Это уже третьи сутки без отключения электричества киевлянам.

Об этом сообщает "Укренрего".

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Энергетики говорят, что ситуация в энергосистеме улучшилась, но веерные отключения могут снова задействовать, если российские оккупанты нанесут очередные ракетные удары.

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно",  отметили в компании.

Также в Укрэнерго призывают пользоваться энергоемкими приборами с 11:00 до 15:00, когда вместе с другими мощностями эффективно работают солнечные электростанции. Это поможет снизить нагрузку на украинскую энергосистему.

Свет будет — в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать электричество завтра в Киеве - фото 1
Когда лучше пользоваться мощными электроприборами

Где проверять графики отключения света

На всякий случай следует лишний раз проверить, будут ли выключать электричество в вашем регионе. Это можно сделать по следующим ссылкам:

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.

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