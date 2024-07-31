Графики отключения света в Киеве завтра, 1 августа — прогноз Укрэнерго.

Свет будет — в Укрэнерго сделали прогноз по отключению электричества завтра в Киеве
Графики отключения света в столице завтра, 1 августа, не будут задействованы. Это уже третьи сутки без отключения электричества киевлянам.
Об этом сообщает "Укренрего".
При каких условиях будут выключать в Киеве
Энергетики говорят, что ситуация в энергосистеме улучшилась, но веерные отключения могут снова задействовать, если российские оккупанты нанесут очередные ракетные удары.
"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", — отметили в компании.
Также в Укрэнерго призывают пользоваться энергоемкими приборами с 11:00 до 15:00, когда вместе с другими мощностями эффективно работают солнечные электростанции. Это поможет снизить нагрузку на украинскую энергосистему.
Где проверять графики отключения света
На всякий случай следует лишний раз проверить, будут ли выключать электричество в вашем регионе. Это можно сделать по следующим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.
В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.
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