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Світло буде — в Укренерго зробили прогноз щодо вимкнення електрики завтра у Києві

31 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Києві завтра, 1 серпня — прогноз Укренерго
Дівчина з лампочкою. Ілюстративне фото: pixels.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у столиці завтра, 1 серпня, задіяні не будуть. Це вже третя доба без вимкнення електрики киянам.

Про це повідомляє "Укренрего".  

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Енергетики кажуть, що ситуація в енергосистемі покращилась, але віялові відключення можуть знову задіяти, якщо російські окупанти завдадуть чергових ракетних ударів.

"При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", – зазначили у компанії.

Також в Укренерго закликають користуватися енергоємними приладами з 11:00 до 15:00, коли разом з іншими потужностями ефективно працюють сонячні електростанції. Це допоможе зменшити навантаження на українську енергосистему.

Світло буде — в Укренерго розповіли, чи будуть вимикати електрику завтра у Києві - фото 1
Коли краще користуватись потужними електроприладами

Де перевіряти графіки відключення світла

На всяк випадок варто зайвий раз перевірити, чи будуть вимикати електрику у вашому регіоні. Це можна зробити за наступними посиланнями:

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Таким чином він вважає, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Водночас, на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.

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