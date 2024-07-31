Графіки відключення світла у Києві завтра, 1 серпня — прогноз Укренерго

Світло буде — в Укренерго зробили прогноз щодо вимкнення електрики завтра у Києві
Графіки відключення світла у столиці завтра, 1 серпня, задіяні не будуть. Це вже третя доба без вимкнення електрики киянам.
Про це повідомляє "Укренрего".
За яких умов будуть вимикати у Києві
Енергетики кажуть, що ситуація в енергосистемі покращилась, але віялові відключення можуть знову задіяти, якщо російські окупанти завдадуть чергових ракетних ударів.
"При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", – зазначили у компанії.
Також в Укренерго закликають користуватися енергоємними приладами з 11:00 до 15:00, коли разом з іншими потужностями ефективно працюють сонячні електростанції. Це допоможе зменшити навантаження на українську енергосистему.
Де перевіряти графіки відключення світла
На всяк випадок варто зайвий раз перевірити, чи будуть вимикати електрику у вашому регіоні. Це можна зробити за наступними посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Таким чином він вважає, що відключення можуть повернутися вже завтра.
Водночас, на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.
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