Графіки відключення світла у Києві завтра, 1 серпня — прогноз Укренерго

Дівчина з лампочкою. Ілюстративне фото: pixels.com

Графіки відключення світла у столиці завтра, 1 серпня, задіяні не будуть. Це вже третя доба без вимкнення електрики киянам.

Про це повідомляє "Укренрего".

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Енергетики кажуть, що ситуація в енергосистемі покращилась, але віялові відключення можуть знову задіяти, якщо російські окупанти завдадуть чергових ракетних ударів.

"При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", – зазначили у компанії.

Також в Укренерго закликають користуватися енергоємними приладами з 11:00 до 15:00, коли разом з іншими потужностями ефективно працюють сонячні електростанції. Це допоможе зменшити навантаження на українську енергосистему.

Коли краще користуватись потужними електроприладами

Де перевіряти графіки відключення світла

На всяк випадок варто зайвий раз перевірити, чи будуть вимикати електрику у вашому регіоні. Це можна зробити за наступними посиланнями:

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Таким чином він вважає, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Водночас, на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.