Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра arrow

Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра

25 декабря 2024 21:32
Катерина Османская - Редактор
Будут ли отключения света в Киеве завтра
Человек возле плиты. Фото: Суспільне
Катерина Османская - Редактор

Завтра, 26 декабря, в Киеве будут применяться графики отключений электроэнергии. Причиной послужили повреждения энергообъектов во время массированной атаки 25 декабря.

Об этом сообщает ДТЭК

Читайте также:

Какие графики отключений в Киеве и Киевской области 26 декабря

Согласно сообщению компании ДТЭК, графики отключений света для населения в Киеве и Киевской области будут действовать 26 декабря с 08:00 до 21:00 в несколько очередей.

Как будут действовать очереди отключений для бытовых потребителей:

  • 08:00-17:00 — полторы очереди отключений;
  • 17:00-21:00 — одна очередь отключений.
Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра - фото 1
Графики отключений в Киеве 26 декабря. Фото: ДТЭК
Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра - фото 2
Графики отключений в Киеве 26 декабря. Фото: ДТЭК

Последствия ракетного удара 25 декабря

Утром 25 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, повлекший серьезные повреждения оборудования тепловых электростанций (ТЭС).

Это стало причиной усиления ограничений в снабжении электроэнергией.

Напомним, 25 декабря оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Также министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский массированный обстрел Украины.

ДТЭК отключения света свет графики отключений света отключения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:32 Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра

20:56 Колос представил самого дорогого в истории легионера

20:27 Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

20:21 Дождь, а затем мороз — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

20:15 В ЦПД заявили, что азербайджанский самолет сбила Россия

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:11 Экстрасенс удивила, когда варить кутью — кому можно ее готовить

20:00 Штрафы и ВВК для ограниченно годных — что говорит закон

19:57 Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно

19:48 Лунин встретился с одним из лучших теннисистов современности

19:31 Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

21:32 Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра

20:56 Колос представил самого дорогого в истории легионера

20:27 Президент Украины вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

20:21 Дождь, а затем мороз — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

20:15 В ЦПД заявили, что азербайджанский самолет сбила Россия

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:11 Экстрасенс удивила, когда варить кутью — кому можно ее готовить

20:00 Штрафы и ВВК для ограниченно годных — что говорит закон

19:57 Затопление российского балкера возле Испании — чем важно судно

19:48 Лунин встретился с одним из лучших теннисистов современности

19:31 Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине