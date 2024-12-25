Будут ли отключения света в Киеве завтра

Свет будут выключать весь день —графики в Киеве завтра
Завтра, 26 декабря, в Киеве будут применяться графики отключений электроэнергии. Причиной послужили повреждения энергообъектов во время массированной атаки 25 декабря.
Об этом сообщает ДТЭК.
Какие графики отключений в Киеве и Киевской области 26 декабря
Согласно сообщению компании ДТЭК, графики отключений света для населения в Киеве и Киевской области будут действовать 26 декабря с 08:00 до 21:00 в несколько очередей.
Как будут действовать очереди отключений для бытовых потребителей:
- 08:00-17:00 — полторы очереди отключений;
- 17:00-21:00 — одна очередь отключений.
Последствия ракетного удара 25 декабря
Утром 25 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, повлекший серьезные повреждения оборудования тепловых электростанций (ТЭС).
Это стало причиной усиления ограничений в снабжении электроэнергией.
Напомним, 25 декабря оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Также министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский массированный обстрел Украины.
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