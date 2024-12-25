Будут ли отключения света в Киеве завтра

Человек возле плиты. Фото: Суспільне

Завтра, 26 декабря, в Киеве будут применяться графики отключений электроэнергии. Причиной послужили повреждения энергообъектов во время массированной атаки 25 декабря.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Какие графики отключений в Киеве и Киевской области 26 декабря

Согласно сообщению компании ДТЭК, графики отключений света для населения в Киеве и Киевской области будут действовать 26 декабря с 08:00 до 21:00 в несколько очередей.

Как будут действовать очереди отключений для бытовых потребителей:

08:00-17:00 — полторы очереди отключений;

17:00-21:00 — одна очередь отключений.

Графики отключений в Киеве 26 декабря. Фото: ДТЭК

Графики отключений в Киеве 26 декабря. Фото: ДТЭК

Последствия ракетного удара 25 декабря

Утром 25 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, повлекший серьезные повреждения оборудования тепловых электростанций (ТЭС).

Это стало причиной усиления ограничений в снабжении электроэнергией.

Напомним, 25 декабря оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Также министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский массированный обстрел Украины.