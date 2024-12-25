Чи будуть відключення світла у Києві завтра

Людиан біля плити. Фото: Суспільне

Завтра, 26 грудня, у Києві будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Причиною стали пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки 25 грудня.

Про це повідомляє ДТЕК.

Читайте також:

Які графіки відключень у Києві та Київській області 26 грудня

Згідно з повідомленням компанії ДТЕК, графіки відключень світла для населення в Києві та Київській області будуть діяти 26 грудня з 8:00 до 21:00 у кілька черг.

Як діятимуть черги відключень для побутових споживачів:

8:00 — 17:00 — півтори черги відключень;

17:00 — 21:00 — одна черга відключень.

Графіки відключень у Києві 26 грудняя. Фото: ДТЕК

Графіки відключень у Києві 26 грудняя. Фото: ДТЕК

Наслідки ракетного удару 25 грудня

Вранці 25 грудня російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні, який спричинив серйозні пошкодження обладнання теплових електростанцій (ТЕС).

Це стало причиною посилення обмежень у постачанні електроенергії.

Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього запровадили обмеження споживання світла.

Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський масований обстріл України.