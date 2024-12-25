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Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра

25 грудня 2024 21:32
Катерина Османська - Редактор
Чи будуть відключення світла у Києві завтра
Людиан біля плити. Фото: Суспільне
Катерина Османська - Редактор

Завтра, 26 грудня, у Києві будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Причиною стали пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки 25 грудня.  

Про це повідомляє ДТЕК.

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Згідно з повідомленням компанії ДТЕК, графіки відключень світла для населення в Києві та Київській області будуть діяти 26 грудня з 8:00 до 21:00 у кілька черг.  

Як діятимуть черги відключень для побутових споживачів:

  • 8:00 — 17:00 — півтори черги відключень;
  • 17:00 — 21:00 — одна черга відключень.  
Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра - фото 1
Графіки відключень у Києві 26 грудняя. Фото: ДТЕК
Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра - фото 2
Графіки відключень у Києві 26 грудняя. Фото: ДТЕК

Наслідки ракетного удару 25 грудня

Вранці 25 грудня російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні, який спричинив серйозні пошкодження обладнання теплових електростанцій (ТЕС).

Це стало причиною посилення обмежень у постачанні електроенергії.  

Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього запровадили обмеження споживання світла.

Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський масований обстріл України.

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