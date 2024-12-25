Чи будуть відключення світла у Києві завтра

Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра
Завтра, 26 грудня, у Києві будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Причиною стали пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки 25 грудня.
Про це повідомляє ДТЕК.
Які графіки відключень у Києві та Київській області 26 грудня
Згідно з повідомленням компанії ДТЕК, графіки відключень світла для населення в Києві та Київській області будуть діяти 26 грудня з 8:00 до 21:00 у кілька черг.
Як діятимуть черги відключень для побутових споживачів:
- 8:00 — 17:00 — півтори черги відключень;
- 17:00 — 21:00 — одна черга відключень.
Наслідки ракетного удару 25 грудня
Вранці 25 грудня російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні, який спричинив серйозні пошкодження обладнання теплових електростанцій (ТЕС).
Це стало причиною посилення обмежень у постачанні електроенергії.
Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього запровадили обмеження споживання світла.
Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський масований обстріл України.
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