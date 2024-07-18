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Свету в Киеве быть — в Укрэнерго порадовали прогнозом об отключениях завтра

18 июля 2024 23:35
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Киеве сегодня, 19 июля — прогноз Укрэнерго
Девушка работает за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Киеве завтра, 19 июля, будут применять весь день. С 09:00 до 23:00 будут действовать три очереди ограничений электроэнергии.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света в Киеве 19 июля

"Завтра, 19 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. С 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений", — предупреждают энергетики.

В Укрэнерго добавили, что актуальные графики отключения света можно посмотреть, перейдя по ссылке:

Графики отключения света в Киевской области 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

В ДТЭК уточнили, что в столице и Киевской области возможны отключения света с 09:00 до 23:00 в светло-серых зонах графика.

Когда не будет света в Киевской области завтра, 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Значения цвета на графиках отключения света:

  • Темно-серая зона — время, когда света точно нет.
  • Светло-серая зона — отключения света возможны.
  • Белая зона — свет гарантированно есть.
Когда будут выключать свет в Киеве 19 июля
Значение цвета на графиках отключения света. Фото: t.me/dtek_ru

Как пережить жару без света

Чтобы выдержать жаркие дни и не свариться под палящим солнцем без электроприборов, советуем следовать следующим простым советам:

  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
Как выжить в жару без кондиционера
Женщина страдает от жары. Фото: depositphotos.com

Отключение света в жару в Киеве

Напомним, нардеп Владимир Арьев показал, что в здании Верховной Рады работают кондиционеры. На фоне аномальной жары в Украине с температурой +35 °C и связанных с ней отключений электроэнергии, в парламенте +21 °C.

Также мы писали, что глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян спрогнозировал, когда уменьшатся объемы отключений света. По его словам, это произойдет по окончании жары.

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