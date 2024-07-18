Графики отключения света в Киеве сегодня, 19 июля — прогноз Укрэнерго

Свету в Киеве быть — в Укрэнерго порадовали прогнозом об отключениях завтра
Графики отключения света в Киеве завтра, 19 июля, будут применять весь день. С 09:00 до 23:00 будут действовать три очереди ограничений электроэнергии.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Киеве 19 июля
"Завтра, 19 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. С 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений", — предупреждают энергетики.
В Укрэнерго добавили, что актуальные графики отключения света можно посмотреть, перейдя по ссылке:
В ДТЭК уточнили, что в столице и Киевской области возможны отключения света с 09:00 до 23:00 в светло-серых зонах графика.
Значения цвета на графиках отключения света:
- Темно-серая зона — время, когда света точно нет.
- Светло-серая зона — отключения света возможны.
- Белая зона — свет гарантированно есть.
Как пережить жару без света
Чтобы выдержать жаркие дни и не свариться под палящим солнцем без электроприборов, советуем следовать следующим простым советам:
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
Отключение света в жару в Киеве
Напомним, нардеп Владимир Арьев показал, что в здании Верховной Рады работают кондиционеры. На фоне аномальной жары в Украине с температурой +35 °C и связанных с ней отключений электроэнергии, в парламенте +21 °C.
Также мы писали, что глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян спрогнозировал, когда уменьшатся объемы отключений света. По его словам, это произойдет по окончании жары.
Читайте Новини.LIVE!