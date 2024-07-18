Графіки відключення світла у Києві завтра, 19 липня — прогноз Укренерго

Світлу в Києві бути — в Укренерго потішили прогнозом про відключення завтра
Графіки відключення світла в Києві завтра, 19 липня, будуть застосовувати весь день. З 09:00 до 23:00 діятимуть три черги обмежень електроенергії.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.
Коли не буде світла в Києві 19 липня
"Завтра, 19 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. З 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень", — попереджають енергетики.
В Укренерго додали, що актуальні графіки відключення світла можна подивитись, перейшовши за посиланням:
В ДТЕК уточнили, що в столиці та Київській області можливі відключення світла з 09:00 до 23:00 у світло-сірих зонах графіка.
Значення кольорів на графіках відключення світла:
- Темно-сіра зона — час, коли світла точно немає.
- Світло-сіра зона — відключення світла можливі.
- Біла зона — світло гарантовано є.
Як пережити спеку без світла
Щоб витримати спекотні дні та не зваритися під палючим сонцем без електроприладів, радимо дотримуватися таких простих порад:
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
Відключення світла в спеку в Києві
Нагадаємо, нардеп Володимир Ар'єв показав, що у будівлі Верховної Ради працюють кондиціонери. На фоні аномальної спеки в Україні з температурою +35 °C і пов'язаних із нею відключень електроенергії, в парламенті +21 °C.
Також ми писали, що голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян спрогнозував, коли зменшаться обсяги відключень світла. За його словами, це станеться після закінчення спеки.
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