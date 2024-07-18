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Світлу в Києві бути — в Укренерго потішили прогнозом про відключення завтра

18 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Києві завтра, 19 липня — прогноз Укренерго
Дівчина працює за ноутбуком під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в Києві завтра, 19 липня, будуть застосовувати весь день. З 09:00 до 23:00 діятимуть три черги обмежень електроенергії. 

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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Коли не буде світла в Києві 19 липня

"Завтра, 19 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. З 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень", — попереджають енергетики.

В Укренерго додали, що актуальні графіки відключення світла можна подивитись, перейшовши за посиланням:

Графіки відключення світла в Київській області 19 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

В ДТЕК уточнили, що в столиці та Київській області можливі відключення світла з 09:00 до 23:00 у світло-сірих зонах графіка. 

Коли не буде світла в Київській області завтра, 19 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Значення кольорів на графіках відключення світла:

  • Темно-сіра зона — час, коли світла точно немає.
  • Світло-сіра зона — відключення світла можливі.
  • Біла зона — світло гарантовано є.
Коли виключатимуть світло в Києві 19 липня
Значення кольорів на графіках відключення світла. Фото: t.me/dtek_ua

Як пережити спеку без світла

Щоб витримати спекотні дні та не зваритися під палючим сонцем без електроприладів, радимо дотримуватися таких простих порад:

  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
Як вижити в спеку без кондиціонера
Жінка страждає від спеки. Фото: depositphotos.com

Відключення світла в спеку в Києві

Нагадаємо, нардеп Володимир Ар'єв показав, що у будівлі Верховної Ради працюють кондиціонери. На фоні аномальної спеки в Україні з температурою +35 °C і пов'язаних із нею відключень електроенергії, в парламенті +21 °C.

Також ми писали, що голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян спрогнозував, коли зменшаться обсяги відключень світла. За його словами, це станеться після закінчення спеки.

Київ електроенергія Київська область сфера енергетики Укренерго енергетика відключення світла світло Електрика

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