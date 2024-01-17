Миру грозит новая болезнь X — что думают киевляне об опасности

Медики возле больного в больнице. Иллюстративное фото: atropedia.gr

Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру угрожает новая болезнь Х. Сейчас уже распространяются слухи о том, что пандемия может забрать в 20 раз больше людей, чем вирус COVID-19.

Новини.LIVE спросили у киевлян, что они знают и слышали о новой пандемии.

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Что думают жители столицы о новой болезни Х

Мнения киевлян о новом заболевании разделились. Некоторые жители столицы говорят, что не верят в новую пандемию, некоторые вообще не боятся никаких болезней.

Одна из киевлянок говорит, что недавно переболела, но не знает какой болезнью, подозревает, что это могла быть новая пандемия Х.

Местная жительница Киева. Фото: Новини.LIVE

"Да, впервые слышу, скажу честно, об этом ничего не знаю, но я думаю, что больше заразы, чем Россия, в мире не существует, поэтому пандемию Х мы преодолеем и переживем", — убежден киевлянин.

На вопрос о том, если бы нашли вакцину от новой пандемии, вакцинировался ли бы мужчина, он ответил, что "не колется".

Один из жителей Киева. Фото: Новини.LIVE

Другая же киевлянка считает, что новые болезни специально придумывают для людей. Говорит, что не верила и до сих пор не верит в COVID-19.

Киевлянка. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. В то же время нет каких-либо симптомов, которые помогут определить вирус, ведь в случае распираторных инфекций алгоритм действий и лечения всегда одинаков.

Добавим, в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Пирола". Три случая заболеваемости уже удалось обнаружить в двух областях Украины.