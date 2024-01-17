Світу загрожує нова хвороба X — що думають кияни про небезпеку

Медики біля хворого в лікарні. Ілюстративне фото: atropedia.gr

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світу загрожує нова хвороба Х. Зараз уже поширюються чутки про те, що пандемія може забрати у 20 разів більше людей, ніж вірус COVID-19.

Новини.LIVE запитали у киян, що вони знають та чи чули про нову пандемію.

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Що думають жителі столиці про нову хворобу Х

Думки киян щодо нового захворювання розділилися. Дехто з мешканців столиці каже, що не вірить у нову пандемію, дехто взагалі не боїться ніяких хвороб.

Одна з киянок каже, що нещодавно перехворіла, але не знає на яку хворобу, підозрює, що це могла бути нова пандемія Х.

Місцева жителька Києва. Фото: Новини.LIVE

"Так, вперше чую, скажу чесно, про це нічого не знаю, але я гадаю, що більше зарази, ніж Росія, на світі не існує, тому пандемію Х ми здолаємо та переживемо", — переконаний киянин.

На питання про те, якби знайшли вакцину від нової пандемії, чи вакцинувався б чоловік, він відповів, що "не колеться".

Один з мешканців Києва. Фото: Новини.LIVE

Інша ж киянка вважає, що нові хвороби спеціально придумують для людей. Каже, що не вірила і досі не вірить у COVID-19.

Киянка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже у випадку распіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий.

Додамо, в Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України.