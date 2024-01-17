Світу загрожує нова хвороба X — що думають кияни про небезпеку
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світу загрожує нова хвороба Х. Зараз уже поширюються чутки про те, що пандемія може забрати у 20 разів більше людей, ніж вірус COVID-19.
Новини.LIVE запитали у киян, що вони знають та чи чули про нову пандемію.
Що думають жителі столиці про нову хворобу Х
Думки киян щодо нового захворювання розділилися. Дехто з мешканців столиці каже, що не вірить у нову пандемію, дехто взагалі не боїться ніяких хвороб.
Одна з киянок каже, що нещодавно перехворіла, але не знає на яку хворобу, підозрює, що це могла бути нова пандемія Х.
"Так, вперше чую, скажу чесно, про це нічого не знаю, але я гадаю, що більше зарази, ніж Росія, на світі не існує, тому пандемію Х ми здолаємо та переживемо", — переконаний киянин.
На питання про те, якби знайшли вакцину від нової пандемії, чи вакцинувався б чоловік, він відповів, що "не колеться".
Інша ж киянка вважає, що нові хвороби спеціально придумують для людей. Каже, що не вірила і досі не вірить у COVID-19.
Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже у випадку распіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий.
Додамо, в Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України.
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