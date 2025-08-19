В Киеве подожгли коктейлями Молотова клуб "Форсаж"

Ликвидация пожара в "Форсаже". Фото: сообщение ГСЧС Украины в Киеве в Facebook

В Киеве ночью произошел пожар в ночном клубе "Форсаж", который подвергся поджогу коктейлями Молотова. Огонь охватил более 100 квадратных метров территории, в том числе летнюю террасу и внешнюю отделку здания.

Об этом корреспондент Александр Саюн рассказал в эфире День.LIVE.

По словам корреспондента, возгорание произошло около часа ночи. Спасатели ГСЧС прибыли на место и ликвидировали огонь в течение часа, однако пламя успело уничтожить 100 квадратных метров территории.

"На камерах наблюдения видно, как неизвестный мужчина подошел к зданию и бросил несколько коктейлей Молотова. Пожар охватил террасу и фасад клуба, после чего его удалось потушить. Полиция уже разыскивает злоумышленника", — сообщили работники клуба.

Сейчас сотрудники заведения убирают последствия пожара. Владельцы отмечают, что клуб уже работает по другому адресу, а сумму ущерба еще подсчитывают.

