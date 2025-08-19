Видео
Таинственный поджог в Киеве — что произошло с клубом "Форсаж"

Таинственный поджог в Киеве — что произошло с клубом "Форсаж"

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 17:10
В Киеве подожгли коктейлями Молотова клуб "Форсаж"
Ликвидация пожара в "Форсаже". Фото: сообщение ГСЧС Украины в Киеве в Facebook

В Киеве ночью произошел пожар в ночном клубе "Форсаж", который подвергся поджогу коктейлями Молотова. Огонь охватил более 100 квадратных метров территории, в том числе летнюю террасу и внешнюю отделку здания.

Об этом корреспондент Александр Саюн рассказал в эфире День.LIVE.

Читайте также:

В Киеве подожгли коктейлями Молотова клуб "Форсаж"

По словам корреспондента, возгорание произошло около часа ночи. Спасатели ГСЧС прибыли на место и ликвидировали огонь в течение часа, однако пламя успело уничтожить 100 квадратных метров территории.

"На камерах наблюдения видно, как неизвестный мужчина подошел к зданию и бросил несколько коктейлей Молотова. Пожар охватил террасу и фасад клуба, после чего его удалось потушить. Полиция уже разыскивает злоумышленника", — сообщили работники клуба.

Сейчас сотрудники заведения убирают последствия пожара. Владельцы отмечают, что клуб уже работает по другому адресу, а сумму ущерба еще подсчитывают.

Напомним, что едва не катастрофой завершился рейс DE3665 авиакомпании Condor Airways, следовавший из Корфу в Дюссельдорф. Во время взлета у самолета Boeing 757-300 на высоте менее километра вспыхнул один из двигателей.

Ранее мы также информировали, что российские войска нанесли удар по центральной части Сумской общины, попав по объектам гражданской инфраструктуры. На месте атаки вспыхнул пожар.

Киев пожар поджог ночные клубы Форсаж
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
