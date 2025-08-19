Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Таємничий підпал у Києві — що сталося з клубом "Форсаж"

Таємничий підпал у Києві — що сталося з клубом "Форсаж"

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:10
У Києві підпалили коктейлями Молотова клуб "Форсаж"
Ліквідація пожежі у "Форсажі". Фото: допис ДСНС України у Києві в Facebook

У Києві вночі сталася пожежа у нічному клубі "Форсаж", який зазнав підпалу коктейлями Молотова. Вогонь охопив понад 100 квадратних метрів території, зокрема літню терасу та зовнішнє оздоблення будівлі.

Про це кореспондент Олександр Саюн розповів у ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У Києві підпалили коктейлями Молотова клуб "Форсаж"

За словами кореспондента, займання сталося близько першої години ночі. Рятувальники ДСНС прибули на місце та ліквідували вогонь протягом години, однак полум’я встигло знищити 100 квадратних метрів території.

Реклама

"На камерах спостереження видно, як невідомий чоловік підійшов до будівлі та кинув кілька коктейлів Молотова. Пожежа охопила терасу і фасад клубу, після чого її вдалося загасити. Поліція вже розшукує зловмисника", — повідомили працівники клубу.

Зараз співробітники закладу прибирають наслідки пожежі. Власники зазначають, що клуб уже працює за іншою адресою, а суму збитків ще підраховують.

Реклама

Нагадаємо, що ледь не катастрофою завершився рейс DE3665 авіакомпанії Condor Airways, що прямував з Корфу до Дюссельдорфа. Під час зльоту у літака Boeing 757-300 на висоті менше кілометра спалахнув один із двигунів.

Раніше ми також інформували, що російські війська завдали удару по центральній частині Сумської громади, влучивши по об’єктах цивільної інфраструктури. На місці атаки спалахнула пожежа.

Київ пожежа підпал нічні клуби Форсаж
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації