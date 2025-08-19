Ліквідація пожежі у "Форсажі". Фото: допис ДСНС України у Києві в Facebook

У Києві вночі сталася пожежа у нічному клубі "Форсаж", який зазнав підпалу коктейлями Молотова. Вогонь охопив понад 100 квадратних метрів території, зокрема літню терасу та зовнішнє оздоблення будівлі.

Про це кореспондент Олександр Саюн розповів у ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Києві підпалили коктейлями Молотова клуб "Форсаж"

За словами кореспондента, займання сталося близько першої години ночі. Рятувальники ДСНС прибули на місце та ліквідували вогонь протягом години, однак полум’я встигло знищити 100 квадратних метрів території.

Реклама

"На камерах спостереження видно, як невідомий чоловік підійшов до будівлі та кинув кілька коктейлів Молотова. Пожежа охопила терасу і фасад клубу, після чого її вдалося загасити. Поліція вже розшукує зловмисника", — повідомили працівники клубу.

Зараз співробітники закладу прибирають наслідки пожежі. Власники зазначають, що клуб уже працює за іншою адресою, а суму збитків ще підраховують.

Реклама

Нагадаємо, що ледь не катастрофою завершився рейс DE3665 авіакомпанії Condor Airways, що прямував з Корфу до Дюссельдорфа. Під час зльоту у літака Boeing 757-300 на висоті менше кілометра спалахнув один із двигунів.

Раніше ми також інформували, що російські війська завдали удару по центральній частині Сумської громади, влучивши по об’єктах цивільної інфраструктури. На місці атаки спалахнула пожежа.