СБУ объявила подозрения трем киевлянам, оправдывавшим вооруженную агрессию РФ

Таксист, клирик и учительница — СБУ обнаружила трех пророссийских агитаторов из Киева
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем пророссийским агитаторам. Задержаны таксист и школьная учительница из Киева. Блогеру РПЦ удалось в свое время бежать в Москву. Все трое — жители Киева.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 28 августа.
Учительница столичной школы
Служба безопасности собрала доказательную базу на трех пророссийских агитаторов, оправдывающих вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов. Все трое — киевляне.
Так, задержана учительница одной из столичных школ, которая оказалась идейной поклонницей кремлевского режима.
"После проведения уроков по биологии педагог записывала провокативные видеоролики и участвовала в прямых эфирах тик-токов, где распространяла фейки московской пропаганды", — рассказали правоохранители.
По данным СБУ, женщина называла войну РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом", а также оправдывала преступления России, в том числе ракетно-дроновые удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Водитель киевской службы такси
Водитель киевского такси ждал захвата столицы Украины и восхвалял Путина.
Об этом он регулярно рассказывал своим пассажирам во время поездок, а также знакомым, с которыми переписывался в мессенджере.
Клирик УПЦ (МП)
Бывший клирик УПЦ (МП), накануне полномасштабной войны сбежавший из Киева в Москву и оттуда публично призывающий к поддержке оккупантов, получил заочное подозрение.
"Речь идет о блогере-коллаборанте Сергее Комарове, который активно "разгоняет" нарративы кремля относительно вооруженной агрессии РФ против Украины", — сообщили в СБУ.
Для массового распространения вражеской пропаганды злоумышленник использует медиаресурсы РПЦ с общей аудиторией более 20 млн пользователей.
По каким статьям объявлены подозрения
Как отметили в СБУ, соответствующая экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности трех подозреваемых.
Всем троим сообщили о подозрении по статье "Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".
Преступные действия Сергея Комарова дополнительно квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- пропаганда войны;
- коллаборационная деятельность.
Читайте Новини.LIVE!