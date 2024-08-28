СБУ объявила подозрения трем киевлянам, оправдывавшим вооруженную агрессию РФ

Сотрудники СБУ. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины/Facebook

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем пророссийским агитаторам. Задержаны таксист и школьная учительница из Киева. Блогеру РПЦ удалось в свое время бежать в Москву. Все трое — жители Киева.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 28 августа.

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Учительница столичной школы

Служба безопасности собрала доказательную базу на трех пророссийских агитаторов, оправдывающих вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов. Все трое — киевляне.

Так, задержана учительница одной из столичных школ, которая оказалась идейной поклонницей кремлевского режима.

"После проведения уроков по биологии педагог записывала провокативные видеоролики и участвовала в прямых эфирах тик-токов, где распространяла фейки московской пропаганды", — рассказали правоохранители.

По данным СБУ, женщина называла войну РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом", а также оправдывала преступления России, в том числе ракетно-дроновые удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Водитель киевской службы такси

Водитель киевского такси ждал захвата столицы Украины и восхвалял Путина.

Об этом он регулярно рассказывал своим пассажирам во время поездок, а также знакомым, с которыми переписывался в мессенджере.

Клирик УПЦ (МП)

Бывший клирик УПЦ (МП), накануне полномасштабной войны сбежавший из Киева в Москву и оттуда публично призывающий к поддержке оккупантов, получил заочное подозрение.

"Речь идет о блогере-коллаборанте Сергее Комарове, который активно "разгоняет" нарративы кремля относительно вооруженной агрессии РФ против Украины", — сообщили в СБУ.

Для массового распространения вражеской пропаганды злоумышленник использует медиаресурсы РПЦ с общей аудиторией более 20 млн пользователей.

По каким статьям объявлены подозрения

Как отметили в СБУ, соответствующая экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности трех подозреваемых.

Всем троим сообщили о подозрении по статье "Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Преступные действия Сергея Комарова дополнительно квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

пропаганда войны;

коллаборационная деятельность.