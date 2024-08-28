СБУ оголосила підозри трьом киянам, які виправдовували збройну агресію РФ

Працівники СБУ. Фото ілюстративне: Служба безпеки України/Facebook

Служба безпеки України повідомила про підозру трьом проросійським агітаторам. Затримано таксиста та шкільну вчительку з Києва. Блогеру РПЦ вдалося свого часу втекти до Москви. Усі троє — жителі Києва.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 28 серпня.

Читайте також:

Вчителька столичної школи

Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. Усі троє — кияни.

Так, затримано вчительку однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму.

"Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тік-токів, де поширювала фейки московської пропаганди", — розповіли правоохоронці.

За даними СБУ, жінка називала війну РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом", а також виправдовувала злочини Росії, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі України.

Водій київської служби таксі

Водій київського таксі чекав на захоплення столиці України та вихваляв Путіна.

Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався у месенджері.

Клірик УПЦ (МП)

Колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік з Києва до Москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів, отримав заочну підозру.

"Йдеться про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно "розганяє" наративи кремля щодо збройної агресії РФ проти України", — повідомили в СБУ.

Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіаресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.

За якими статтями оголошені підозри

Як зазначили в СБУ, відповідна експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності трьох підозрюваних.

Усім трьом повідомили про підозру за статтею "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Злочинні дії Сергія Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

пропаганда війни;

колабораційна діяльність.