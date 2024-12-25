Стоимость электроэнергии в Киеве — тарифы с 1 января 2025 года

Счет на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве, как и по всей Украине, с 1 января 2025 года будут действовать новые тарифы на электроэнергию. Базовая стоимость электроэнергии останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет актуален как минимум до завершения отопительного сезона.

Новини.LIVE расскажет сколько киевлянам придется платить за свет с 1 января 2025 года.

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Тарифы на электроэнергию для Киева с 1 января 2025 года

Для жителей Киева с многозонными счетчиками возможна значительная экономия на электроэнергию благодаря гибким тарифам:

Потребители, пользующиеся электроэнергией по многозонному счетчику в период с 23:00 до 7:00, будут платить двухзонный тариф — всего 2,16 гривны за киловатт-час.

Для домохозяйств, использующих трехзонные счетчики, стоимость электроэнергии распределяется следующим образом:

ночной период (23:00 – 7:00): 1,728 гривны за киловатт-час.

полупиковые часы (7:00 – 8:00, 11:00 – 20:00, 22:00 – 23:00): 4,34 гривны за киловатт-час.

часы пик (8:00 – 11:00, 20:00 – 22:00): 6,48 гривны за киловатт-час.

Как сэкономить на электроэнергии

Киевлянам, стремящимся уменьшить расходы и имеют трехзонный счетчик, важно учитывать периоды повышенных тарифов и максимально переносить потребление на ночное время или за часами пик.

Будут ли повышать тарифы на коммунальные услуги для киевлян

Отметим, что ранее мэр Киева отмечал, что нет планов о повышении тарифов на коммунальные услуги и на транспорт.

"Хотя государство и не выполняет перед городом свои обязательства по компенсации расходов льготных слоев населения, но поднятия тарифов не будет", — сказал мэр Киева.

Напомним, известны тарифы на коммунальные услуги для Одессы. Также известно, что будет с тарифами на коммунальные услуги Львову с 1 января 2025 года.