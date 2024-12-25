Вартість електроенергії у Києві — тарифи з 1 січня 2025 року

Рахунок на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві, як і в усій Україні, з 1 січня 2025 року діятимуть нові тарифи на електроенергію. Базова вартість електроенергії залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф буде актуальним щонайменше до завершення опалювального сезону.

Новини.LIVE розповість скільки киянам доведеться платити за світло з 1 січня 2025 року.

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Для мешканців Києва з багатозонними лічильниками можлива значна економію на електроенергію завдяки гнучким тарифам:

Споживачі, які користуються електроенергією за багатозонним лічильником в період з 23:00 до 7:00, платитимуть двозонний тариф — лише 2,16 гривні за кіловат-годину.

Для домогосподарств, які використовують тризонні лічильники, вартість електроенергії розподіляється так:

нічний період (23:00 – 7:00): 1,728 гривні за кіловат-годину.

напівпікові години (7:00 – 8:00, 11:00 – 20:00, 22:00 – 23:00): 4,34 гривні за кіловат-годину.

години пік (8:00 – 11:00, 20:00 – 22:00): 6,48 гривні за кіловат-годину.

Як зекономити на електроенергії

Киянам, які прагнуть зменшити витрати, і мають тризонний лічильник, важливо враховувати періоди підвищених тарифів і максимально переносити споживання на нічний час або поза годинами пік.

Чи будуть підвищувати тарифи на комунальні послуги для киян

Зазначимо, що раніше мер Києва зазначав, що наразі немає планів про підвищення тарифів на комунальні послуги та на транспорт.

"Хоча держава і не виконує перед містом своїх зобов'язань щодо компенсації витрат пільгових верств населення, але підняття тарифів не буде", — сказав мер Києва.

Нагадаємо, відомі тарифи на комунальні послуги для Одеси. Також відомо, що буде з тарифами на комунальні послуги для Львова з 1 січня 2025 року.