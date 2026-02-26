Проблемы с оплатой ЖКХ — депутат заявила о трагическом случае

Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

В Киеве женщина сделала самоубийства из-за того, что не могла уплатить коммунальные услуги. Тарифы влияют на психику людей.

Об этом сообщила депутат Киевсовета от "Батькивщины" Алла Шлапак в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Самоубийство из-за тарифов на коммунальные услуги

Чиновники размышляют над повышением цен на коммунальные платежи, но для многих семей в Украине невозможность обогреть дом оборачивается трагедиями. В частности, это имеет влияние на психику.

"И, извините, когда у меня у студента мама повесилась на глазах у младшего брата, потому что она не смогла оплачивать коммунальные услуги и не могла нагреть детей за два месяца, это трагедия. И игнорировать это и делать вид, что оно как-то рассосется, товарищи, не рассосется", — подчеркнула Шлапак.

Она говорит, что решение о предоставлении отсрочки от мобилизации работникам, которые обеспечивали функционирование столицы, приняли с опозданием.

В результате значительная часть нагрузки легла на женщин — сейчас именно они не только поддерживают чистоту города, но и работают на ликвидации последствий ракетных обстрелов.

Коммунальные платежи в Украине

В Правительстве рассказали, кто имеет право на льготы на оплату коммунальных услуг. В частности, речь идет о военнослужащих, которые получили инвалидность во время службы.

А с 1 марта тарифы на коммунальные услуги в целом останутся без существенных изменений для большинства граждан.

В то же время часть украинцев, которые пользуются льготами на оплату ЖКХ, может остаться без этой поддержки из-за роста доходов после индексации пенсий.