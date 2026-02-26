Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутат заявила о самоубийстве женщины из-за проблем с коммуналкой

Депутат заявила о самоубийстве женщины из-за проблем с коммуналкой

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 20:56
Проблемы с оплатой ЖКХ — депутат заявила о трагическом случае
Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

В Киеве женщина сделала самоубийства из-за того, что не могла уплатить коммунальные услуги. Тарифы влияют на психику людей.

Об этом сообщила депутат Киевсовета от "Батькивщины" Алла Шлапак в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Самоубийство из-за тарифов на коммунальные услуги

Чиновники размышляют над повышением цен на коммунальные платежи, но для многих семей в Украине невозможность обогреть дом оборачивается трагедиями. В частности, это имеет влияние на психику.

"И, извините, когда у меня у студента мама повесилась на глазах у младшего брата, потому что она не смогла оплачивать коммунальные услуги и не могла нагреть детей за два месяца, это трагедия. И игнорировать это и делать вид, что оно как-то рассосется, товарищи, не рассосется", — подчеркнула Шлапак.

Она говорит, что решение о предоставлении отсрочки от мобилизации работникам, которые обеспечивали функционирование столицы, приняли с опозданием.

В результате значительная часть нагрузки легла на женщин — сейчас именно они не только поддерживают чистоту города, но и работают на ликвидации последствий ракетных обстрелов.

Коммунальные платежи в Украине

В Правительстве рассказали, кто имеет право на льготы на оплату коммунальных услуг. В частности, речь идет о военнослужащих, которые получили инвалидность во время службы.

А с 1 марта тарифы на коммунальные услуги в целом останутся без существенных изменений для большинства граждан.

В то же время часть украинцев, которые пользуются льготами на оплату ЖКХ, может остаться без этой поддержки из-за роста доходов после индексации пенсий.

тарифы коммунальные услуги Киев деньги самоубийство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации