Україна
Тарифи на комуналку довели киянку до самогубства — деталі

Тарифи на комуналку довели киянку до самогубства — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 20:56
У Києві сталася трагедія на тлі труднощів з оплатою комунальних послуг
Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Тарифи на комунальні послуги довели жінку з Києва до самогубства. Вона не могла сплатити їх та зігріти дітей.

Про це повідомила депутатка Київради від "Батьківщини" Алла Шлапак в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Самогубство через тарифи на комунальні послуги

Посадовці розмірковують над підвищенням цін на комунальні платежі, але для багатьох родин в Україні неможливість обігріти оселю обертається трагедіями. Зокрема, це має вплив на психіку.

"І, вибачте, коли в мене у студента мама повісилась на очах у молодшого брата, тому що вона не змогла оплачувати комунальні послуги і не могла нагріти дітей за два місяці, це трагедія. І ігнорувати це і робити вигляд, що воно якось розсосеться, товариші, не розсосеться", — наголосила Шлапак.

Вона каже, що рішення про надання відстрочки від мобілізації працівникам, які забезпечували функціонування столиці, ухвалили із запізненням.

У результаті значна частина навантаження лягла на жінок — нині саме вони не лише підтримують чистоту міста, а й працюють на ліквідації наслідків ракетних обстрілів.

Комунальні платежі в Україні

В Уряді розповіли, хто має право на пільги на оплату комунальних послуг. Зокрема, йдеться про військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби.

А з 1 березня тарифи на комунальні послуги загалом залишаться без суттєвих змін для більшості громадян.

Водночас частина українців, які користуються пільгами на оплату ЖКГ, може залишитися без цієї підтримки через зростання доходів після індексації пенсій.

тарифи комунальні послуги Київ гроші самогубство
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
