Главная Киев Тарифы на управление домами в Киеве — Кучеренко раскритиковал

Тарифы на управление домами в Киеве — Кучеренко раскритиковал

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 10:31
Кучеренко раскритиковал необоснованное повышение тарифов на управление домами в Киеве
Алексей Кучеренко. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко прокомментировал повышение тарифов на управление домами в Киеве. По его словам, это решение никто не обосновал.

Об этом Алексей Кучеренко рассказал в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Повышение тарифов на управление домами в Киеве

Во время принятия решения Кучеренко обращался к 120 депутатам Киевского городского совета и просил их объяснить решение. Он хотел узнать, проводился ли конкурс и какие расчеты в основе повышения.

"Ни один из 120 депутатов Киевского городского совета не отреагировал. Они делают вид, что этой проблемы не существует. А я делаю вид, что они все заинтересованы в том, чтобы управляющие компании и другие киевские монополии больше собирали денег с киевлян и меньше было контроля", — добавил нардеп.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит киловатт электричества и сколько можно сэкономить, если перейти на ночной тариф.

Также в январе изменился тариф на распределение природного газа для части потребителей.

тарифы Киев деньги нардепы местные депутаты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
