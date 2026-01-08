Відео
Головна Київ Тарифи на управління будинками в Києві — Кучеренко розкритикував

Тарифи на управління будинками в Києві — Кучеренко розкритикував

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 10:31
Кучеренко розкритикував необґрунтоване підвищення тарифів на управління будинками в Києві
Олексій Кучеренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко прокоментував підвищення тарифів на управління будинками в Києві. За його словами, це рішення ніхто не обґрунтував.

Про це Олексій Кучеренко розповів в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Підвищення тарифів на управління будинками в Києві 

Під час ухвалення рішення Кучеренко звертався до 120 депутатів Київської міської ради та просив їх пояснити рішення. Він хотів дізнатися, чи проводився конкурс та які розрахунки в основі підвищення.

"Жоден із 120 депутатів Київської міської ради не відреагував. Вони роблять вигляд, що цієї проблеми не існує. А я роблю вигляд, що вони всі зацікавлені в тому, щоб керуючі компанії і інші київські монополії більше збирали грошей з киян і менше було контролю", — додав нардеп.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, скільки коштує кіловат електрики та скільки можна заощадити, якщо перейти на нічний тариф.

Також у січні змінився тариф на розподіл природного газу для частини споживачів.

тарифи Київ гроші нардепи місцеві депутати
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
