Кучеренко розкритикував необґрунтоване підвищення тарифів на управління будинками в Києві

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко прокоментував підвищення тарифів на управління будинками в Києві. За його словами, це рішення ніхто не обґрунтував.

Про це Олексій Кучеренко розповів в ефірі "Київського часу".

Підвищення тарифів на управління будинками в Києві

Під час ухвалення рішення Кучеренко звертався до 120 депутатів Київської міської ради та просив їх пояснити рішення. Він хотів дізнатися, чи проводився конкурс та які розрахунки в основі підвищення.

"Жоден із 120 депутатів Київської міської ради не відреагував. Вони роблять вигляд, що цієї проблеми не існує. А я роблю вигляд, що вони всі зацікавлені в тому, щоб керуючі компанії і інші київські монополії більше збирали грошей з киян і менше було контролю", — додав нардеп.

