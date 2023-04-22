"Тебя мои обезьяны просто прикончат": как самый большой частный зоопарк Украины выжил в оккупации

Владелец зоопарка "XII месяцев" Михаил Пинчук. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Этой весной зоопарк "XII месяцев", расположенный в селе Демидов в получасе езды от Киева, отмечал годовщину со дня освобождения из российской оккупации. До войны он был одним из любимых мест отдыха жителей столицы и области. Но 25 февраля 2022 года в село вошли российские войска, и обитателям зоопарка пришлось пережить ад на земле.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали в "XII месяцах", чтобы узнать, как зоопарку удалось выжить в оккупации и восстановиться после всех перенесенных потерь.

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"Субпродукты начали протухать, но львы их ели"

Сегодня зоопарк почти вернул себе прежний процветающий вид. На ухоженных газонах зеленеет трава, и четвероногие обитатели, соскучившиеся по посетителям, с интересом подходят к ограде — людей посмотреть и себя показать. Довольно сложно представить, что чуть больше года назад здесь все содрогалось от взрывов, а в углах вольеров прятались обезумевшие от ужаса голодные животные.

Зоопарк "XII месяцев". Верблюди Леша и Лиза. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Полярная сова. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 4

Как говорят работники зоопарка, им сравнительно повезло: за три дня до начала войны в зоопарк привезли двухнедельный запас корма. Дизель, необходимый для обогрева, успели слить с ближайшей заправки.

Вечером 24 февраля владелец зоопарка Михаил Пинчук уехал ночевать домой, но вернуться обратно уже не смог.

Михаил Пинчук. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"У меня дом в километре отсюда, на другом берегу реки Ирпень. Когда я утром ехал назад, меня остановили наши военные и сказали: "Ты дальше не проедешь, мост взорван". И вот ты ходишь вдоль этого моста, видишь свой зоопарк через реку — но уже ничего сделать нельзя. Получилось, что я и семь человек персонала – врач, начальники отделов и другие сотрудники оказались отрезаны друг от друга. И все это время пришлось общаться дистанционно: что-то организовывали, что-то переправляли в зоопарк с командой Красного креста — Красный крест россияне сюда какое-то время еще пускали", — вспоминает Пинчук.

Михаил Пинчук. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пока работала мобильная связь, работники обзванивали знакомых, пытаясь достать хоть какую-то еду для зверей.

"У нас же все сотрудники местные — Демидов, Литвиновка, Дымер, — объясняет владелец. — Люди все друг друга знают, люди очень сердобольные и с сочувствием отнеслись к нашей ситуации. Знакомые подвозили сюда дизель из автопарка маршруток, священник, кто-кто еще приходили, подвозили нам продукты, рассказывали, у кого в погребе осталось что-то, что можно взять".

Однако добывать еду удавалось только первую неделю — потом передвигаться по селу стало опасно. Оккупанты, опасаясь диверсантов, начали отлавливать всех, кто казался им подозрительными.

На газоне зоопарка стоял танк оккупантов. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"У нас был целый список, где что можно забрать, но уже через две-три недели это просто невозможно было сделать. Был случай, когда наши селяне, демидовцы, выехали на своем автомобиле со двора на поворот на Литвиновку, и по ним шарахнули. Пришлось хоронить их в том же дворе", — говорит Михаил Пинчук.

Единственным выходом оставался режим жесткой экономии. Травоядным животным было легче: сеном зоопарк успел запастись еще в прошлом сезоне. А вот хищников пришлось посадить на голодный паек.

Михаил Пинчук. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Условно говоря, рацион на одного разводили втрое, готовили на пятерых и кормили раз в несколько дней. Например, львов, которым надо каждому давать 6-7 килограммов мяса в день, кормили раз в четыре дня — и то потому что тут недалеко в Дымере был цех переработки субпродуктов, и там, слава богу, нашлись какие-то остатки. Они уже начинали протухать, но львы их ели", — рассказал Пинчук.

Львы в зоопарке "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Львы в зоопарке "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Львы в зоопарке "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 3

По иронии судьбы, в какой-то момент хищников спас трагический случай: на соседней лошадиной ферме две лошади, испугавшись взрывов, начали метаться и переломали себе ноги. Вылечить их было невозможно, поэтому лошадей умертвили, а туши передали зоопарку.

"Две лошади на целый месяц — это, конечно, немного, но они в значительной мере спасли нашим хищникам жизнь, — говорит владелец зоопарка. — Вообще, если бы нас не освободили, у нас бы начался повальный голод. За три дня до освобождения мы полностью вышли в ноль. Помню, я связался с сотрудниками, начал их опять утешать, что что-то где-то нашли, кто-то, может быть, что-то привезет. А они мне говорят: "Вы можете, конечно, нас подбадривать, но вы должны знать, что с завтрашнего дня животные не получат ничего. Вообще ничего, у нас просто больше ничего нет".

Зоопарк "XII месяцев". Полярный песец. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Арктические волки. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

"Подумали, что началась ядерная война"

К счастью, освобождение пришло вовремя — ни одно животное в зоопарке не погибло от голода. Но некоторые не выдержали круглосуточных канонад: еще на протяжении нескольких месяцев звери умирали от инфарктов и инсультов после перенесенного стресса.

"Прилетов" на территорию зоопарка не было, но постоянные обстрелы не давали покоя ни животным, ни людям. Как вспоминают сотрудники, грохот стоял такой, что разговаривать друг с другом было просто невозможно — приходилось кричать, чтобы тебя услышали.

"Все время — обстрелы, обстрелы, обстрелы. Российские вертолеты поднимались прямо над зоопарком и стреляли ракетами на ту сторону, где стояли наши войска. Ночью, особенно от реактивных снарядов, зарево было как на новогодней елке: все вокруг красное, все время что-то взрывается. Одна крылатая ракета упала прямо в центре Демидова — разрушила и сожгла все, что только можно. Так получилось, что я в это время разговаривал по телефону и как раз смотрел на эту сторону реки. Увидел, как поднимается огромный красный гриб от взрыва, и мы подумали, что началась ядерная война", — рассказывает Пинчук.

Михаил Пинчук. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Обитатели зоопарка реагировали на взрывы по-разному. Семейство жирафов — мама Мари, папа Николай Степанович (в быту — Коля) и их сыновья Вито и Лучик — первые дни сильно пугались, жались по углам вольера, не могли спать.

"А потом привыкли, — говорит Сергей, начальник отдела копытных. — Вообще большинство животных привыкло уже где-то на пятый день. Это видно по еде: если оставляют в кормушке, не едят — значит, стресс. Едят — значит, уже более-менее нормально. Только Коля у нас уже под конец оккупации снова чего-то испугался и упал — побил себе рога, побил ноги, побил вольер".

Жирафы в зоопарке "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Жирафы в зоопарке "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Жирафы в зоопарке "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Жирафы в зоопарке "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Жирафы в зоопарке "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 5

Белый носорог Арчибальд Арчибальдович, обладающий, как и все носороги, тяжелым характером, вообще воспринял обстрелы как личное оскорбление.

"Арчи у нас такой — когда делают что-то, что ему не по душе, он начинает психовать и ломать все вокруг: мол, прекратите, ребята, мне это не нравится. Вот и в день, когда начались взрывы, начал крушить вольер — думал, люди послушаются и сразу все это прекратят. А потом понял, что мы ничего не можем с этим сделать, и успокоился", — рассказал Сергей.

Зоопарк "XII месяцев". Белый носорог Арчибальд Арчибальдович. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Белый носорог Арчибальд Арчибальдович. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

Привыкли к обстрелам и львы. Сообразив, что если в небе что-то летит и свистит, то вскоре раздастся взрыв, они приучились прятаться в "бомбоубежище" — бетонное логово, построенное в вольере для проведения ветеринарных манипуляций.

Львы из Демидова видели все. Теперь их ничем не напугать. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Раньше их туда было и калачом не заманить, — смеется владелец зоопарка. — Но когда вокруг вокруг такое творится, любой поймет, что лучше спрятаться куда-то, где стена потолще. Когда в небе начинало свистеть, львы посмотрят наверх и — вжух! — мигом в логово".

Впрочем, даже несмотря на грохот канонады, природа брала свое. Чуть больше года назад, как раз в период оккупации, в зоопарке родился детеныш зебры. С родами мама справилась самостоятельно.

"Мы ничего не делали: зебры нас утром позвали посмотреть, мы пришли — и вот он, детеныш. Назвали его Зе — просто потому что он зебра", — говорит начальник отдела копытных.

Зе и его семья. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Крокодилья любовь и рискованное путешествие орангутангов

Неожиданная страсть к размножению обуяла и крокодилов Вову и Мотю: в марте прошлого года Мотя решила снести яйца.

На самом деле, у рептилий взыграл генетически заложенный инстинкт. Из-за изменения температуры воды в бассейне крокодилы решили, что пришла весна и пора спариваться.

Крокодилий пляж. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Пока у нас еще было отопление, мы успели нагреть воду в бассейнах до +26 градусов. Но 8 марта нам сделали "подарок" и выключили газ. Вода начала остывать, и к концу оккупации остыла до +14. В итоге крокодилица снеслась прямо в холодную воду. Мы, конечно, вытащили яйца и положили в инкубатор, но было уже поздно", — рассказали сотрудники зоопарка.

Зоопарк "XII месяцев". Черепахи после водных процедур. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Гиппопотам Хиполит. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

Рядом с крокодилами грелись приматы. Сотрудники загнали их в перегонные клетки и перенесли к бассейнам — большая масса теплой воды достаточно долго согревала помещение. Однако теплолюбивым обезьянам все равно пришлось нелегко: пожилого шимпанзе Джона даже пришлось укутывать в одеяла и поить горячим чаем.

Джон — один из самых разумных и чувствительных обителей зоопарка. Поэтому в оккупации ему пришлось нелегко. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Еще в начале войны работники зоопарка попытались эвакуировать на "украинскую" сторону хотя бы часть животных. Орангутангов Йосю и Магду, особенно сильно страдавших от холода и стресса, посадили в деревянные клетки, дали общий наркоз и переправили на плоту через реку Ирпень. Путешествие закончилось удачно, но повторить такую авантюру в зоопарке больше не рискнули.

"Мы увидели, что это просто смерти подобно. Все очень рискованно: сколько дать наркоза, проснется, не проснется, разломает ли клетку, когда проснется — орангутанги же физически очень сильные. А еще и мост взорван, вода ледяная, вокруг мороз, нужно перетащить плот через разлившуюся реку, а кругом россияне на танках и с автоматами. Нам очень повезло, что все это не закончилось трагедией", — вспоминает Михаил Пинчук.

Зоопарк "XII месяцев". Приматы. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Приматы. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Приматы. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Приматы. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Приматы. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Приматы. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 6

"Тебя мои обезьяны просто прикончат"

Оккупационные войска, занявшие Демидов и территорию зоопарка, состояли в основном из бурят.

"С бурятами нам в каком-то смысле даже повезло, — говорит владелец зоопарка. — Не было таких жутких вещей, как, например, в Буче, до которой отсюда 15 километров по прямой. Было несколько случаев, когда расстреливали людей, но тотального уничтожения не было. Конечно, они полностью разграбили наш офис, все, что можно было загадить, загадили, все, что можно было стащить, стащили. У меня здесь лежал такой же фотоаппарат, как у вас, — Михаил Пинчук показывает на фотоаппарат корреспондента Новини.LIVE, — так вот теперь он где-то в Бурятии".

Посля "гостевания" оккупантов в офисных помещениях зоопарка пришлось делать ремонт. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

По словам владельца, животных буряты не трогали — просто ходили, глазели на них и удивлялись.

"Было понятно, что они никогда ничего подобного не видели, — вспоминает Пинчук. — Они не были агрессивны, но выглядели, как бы это сказать — как не совсем разумные, как дети, что ли. Всем, кто с ними беседовал, буряты повторяли одно: они, мол, пришли нас освобождать от нацистов, и сразу уйдут, как только освободят, и мы опять заживем дружно. Командир у них был русский, и сложилось впечатление, что сами русские к ним относились с какой-то опаской. Нашего охранника, например, который додумался выйти в камуфляже, командир остановил и сказал: "Не выходи ночью, выйдешь — тебя мои обезьяны просто прикончат".

"Мы очень надеемся, что кто-то придет"

Впрочем, даже после освобождения зоопарку долгое время приходилось нелегко. Не было ни отопления, ни кормов — по счастью, большинство животных смогли временно приютить зоопарки на западе страны. Сейчас все обитатели "XII месяцев" уже вернулись домой и ждут посетителей.

Верблюды любят пообщаться с посетителями. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Мы пытаемся выжить и очень надеемся на этот сезон, на то, что люди начнут возвращаться. Устраиваем, как можем, всякие хитрости — например, приблизительно через неделю, когда погода выровняется, у нас будет Бал тюльпанов. Осенью мы высадили 35 тысяч тюльпанов, и надеемся, что люди придут и порадуются вместе с нами их цветению. Добраться до нас несложно — от метро "Героев Днепра" сюда каждые двадцать минут ходит маршрутка. Мы надеемся, что кто-нибудь придет", — говорит Михаил Пинчук.

Зоопарк "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Зоопарк "XII месяцев". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

В зоопарке существует так называемая система "опеки": любой желающий может стать спонсором понравившегося животного. При желании можно оплатить корм для животного на месяц или на год, а взамен получить возможность пообщаться со своим подопечным поближе и больше узнать о его привычках.

"На самом деле, это не наше изобретение. Во всех зоопарках мира есть такая практика, — объясняет Пинчук. – С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что лишних денег сейчас ни у кого нет и что если уж донатить — то донатить на ВСУ. Поэтому когда спрашивают, как нам помочь, я прежде всего говорю, что благотворительной помощью лучше помогайте нашим военным. А для нас лучшая помощь будет, если вы просто к нам придете. Вы получите хорошие впечатления, посмотрите на животных и тюльпаны — а деньги, которые вы заплатите за билет, помогут нам выжить".