Україна
Главная Киев Температура опустится — киевлян предупредили о холодной погоде

Температура опустится — киевлян предупредили о холодной погоде

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 15:22
Прогноз погоды в Киеве и области на 15 октября
Мужчина в шапке и шарфе из-за холодной погоды. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в среду, 15 октября, будет холодная погода с пронизывающим ветром. Снижение температуры снова будет напоминать позднюю осень, не оправдывая надежды на "бабье лето".

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 15 октября

Синоптики рассказали, что днем 15 октября местами возможен небольшой дождь, однако существенных осадков не будет. Ветер с северо-запада принесет холодный воздух, но температура в нем у земной поверхности будет очень зависеть от прояснений: ночью облака будут защищать от заморозков, днем будут препятствовать прогреванию.

Так, в области в среду температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+6 °C, а днем поднимется до +6...+11 °C.

В то же время в Киеве ночью ожидается +4...+6 °C, а днем столбики термометров будут показывать +8...+10 °C.

Погода у Києві 15 жовтня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, 15 октября Львовскую область накроет опасное погодное явление. Ночью местами возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-2 °C.

В то же время опасная погода завтра также будет в Харькове. Кое-где возможны заморозки и туманы.

погода Киев похолодание ветер температура воздуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
