Прогноз погоди у Києві та області на 15 жовтня

У Києві та Київській області у середу, 15 жовтня, буде холодна погода з пронизливим вітром. Зниження температури знову нагадуватиме пізню осінь, не справджуючи сподівання на "бабине літо".

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві та області 15 жовтня

Синоптики розповіли, що вдень 15 жовтня місцями можливий невеликий дощ, проте істотних опадів не буде. Вітер з північного заходу принесе холодне повітря, але температура в ньому біля земної поверхні дуже залежатиме від прояснень: вночі хмари захищатимуть від заморозків, вдень перешкоджатимуть прогріванню.

Так, в області у середу температура повітря коливатиметься в межах +1...+6 °C, а вдень підніметься до +6...+11 °C.

Водночас у Києві вночі очікується +4...+6 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +8...+10 °C.

Нагадаємо, 15 жовтня Львівщину накриє небезпечне погодне явище. Вночі місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0...-2 °C.

Водночас небезпечна погода завтра також буде у Харкові. Подекуди можливі заморозки та тумани.