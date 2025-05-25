Прогноз погоды в Киеве на завтра, 26 мая — не прячьте зонты

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области в понедельник, 26 мая, будет облачной с прояснениями. В течение дня в столице будут дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 26 мая

Синоптики рассказали, что завтра в Киеве и Киевской области днем будут кратковременные дожди, а ночью местами грозы. Также ожидается юго-восточный ветер с порывами с 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °C, а днем поднимется до +19...+24 °C.

В то же время в самом Киеве 26 мая ночью следует ожидать около +15 °C, днем будет теплее +19...+21 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, синоптики прогнозируют, что завтра во Львове будет опасно на дорогах. Существенных осадков не предвидится, но будет туман.

Также мы писали, какой будет погода в Украине 26 мая. В некоторых регионах ожидается шторм, а в некоторых — летняя жара.