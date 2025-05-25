Прогноз погоди в Києві на завтра, 26 травня — не ховайте парасолі

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та Київській області у понеділок, 26 травня, буде хмарною з проясненнями. Упродовж дня в столиці будуть дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві 26 травня

Синоптики розповіли, що завтра в Києві та Київській області вдень будуть короткочасні дощі, а вночі місцями грози. Також очікується південно-східний вітер з поривами з 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, а вдень підніметься до +19...+24 °C.

Водночас в самому Києві 26 травня вночі слід очікувати близько +15 °C, вдень буде тепліше +19...+21 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що завтра у Львові буде небезпечно на дорогах. Істотних опадів не передбачається, але буде туман.

Також ми писали, якою буде погода в Україні 26 травня. У деяких регіонах очікується шторм, а в деяких — літня спека.