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Температурні контрасти і дощі — погода в Києві завтра

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Дата публікації: 25 травня 2025 21:55
Прогноз погоди в Києві на завтра, 26 травня — не ховайте парасолі
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та Київській області у понеділок, 26 травня, буде хмарною з проясненнями. Упродовж дня в столиці будуть дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Синоптики розповіли, що завтра в Києві та Київській області вдень будуть короткочасні дощі, а вночі місцями грози. Також очікується південно-східний вітер з поривами з 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, а вдень підніметься до +19...+24 °C.

Водночас в самому Києві 26 травня вночі слід очікувати близько +15 °C, вдень буде тепліше +19...+21 °C. 

Погода в Києві 26 травня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що завтра у Львові буде небезпечно на дорогах.  Істотних опадів не передбачається, але буде туман. 

Також ми писали, якою буде погода в Україні 26 травня. У деяких регіонах очікується шторм, а в деяких — літня спека.

погода Київ дощ прогноз погоди опади температура повітря
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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