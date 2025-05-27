Погода завтра, 28 мая, в Киеве — прогноз от Укргидрометцентра

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

По прогнозу синоптиков, погода в Киеве и Киевской области в среду, 28 мая, будет облачной. Несмотря на то, что столбики термометров будут показывать +20 °C, из-за дождей и сильного ветра будет ощущаться холод.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 28 мая

Синоптики прогнозируют, что 28 мая в Киеве будут умеренные, а по области в течение дня значительные дожди, а местами даже грозы. Кроме того, ожидается юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха в области в ночные часы будет колебаться в пределах +13...+18 °C, а днем "подпрыгнет" до +18...+23 °C. В то же время в Киеве ночью ожидается +13...+15 °C, а днем +18...+20 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какая погода будет на этой неделе 26 мая — 1 июня. Осадки местами будут значительными, с грозами и шквальными порывами ветра.

Кроме того, стало известно, чего ждать от погоды летом. Прогнозируется аномальная жара, торнадо и смерчи.