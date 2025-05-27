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Тепла не чекайте — якою буде погода в Києві завтра

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Дата публікації: 27 травня 2025 17:49
Погода завтра, 28 травня, у Києві — прогноз від Укргідрометцентру
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом синоптиків, погода у Києві та Київській області у середу, 28 травня, буде хмарною. Попри те, що стовпчики термометрів показуватимуть +20 °C, через дощі та сильний вітер відчуватиметься холод.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві 28 травня

Синоптики прогнозують, що 28 травня у Києві будуть помірні, а по області упродовж дня значні дощі, а місцями навіть грози. Крім того, очікується південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря в області у нічні години коливатиметься в межах +13...+18 °C, а вдень "підстрибне" до +18...+23 °C. Водночас у Києві вночі очікується +13...+15 °C, а вдень +18...+20 °C. 

Погода в Києві 28 травня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, яка погода буде цього тижня 26 травня — 1 червня. Опади подекуди будуть значними, із грозами та шквальними поривами вітру.

Крім того, стало відомо, чого чекати від погоди влітку. Прогнозується аномальна спека, торнадо та смерчі.

погода Київ дощ прогноз погоди температура повітря
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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