Погода завтра, 28 травня, у Києві — прогноз від Укргідрометцентру

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом синоптиків, погода у Києві та Київській області у середу, 28 травня, буде хмарною. Попри те, що стовпчики термометрів показуватимуть +20 °C, через дощі та сильний вітер відчуватиметься холод.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві 28 травня

Синоптики прогнозують, що 28 травня у Києві будуть помірні, а по області упродовж дня значні дощі, а місцями навіть грози. Крім того, очікується південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря в області у нічні години коливатиметься в межах +13...+18 °C, а вдень "підстрибне" до +18...+23 °C. Водночас у Києві вночі очікується +13...+15 °C, а вдень +18...+20 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, яка погода буде цього тижня 26 травня — 1 червня. Опади подекуди будуть значними, із грозами та шквальними поривами вітру.

Крім того, стало відомо, чого чекати від погоди влітку. Прогнозується аномальна спека, торнадо та смерчі.