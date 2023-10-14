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Теплый день перед возвращением дождей: прогноз погоды в Киеве

14 октября 2023 07:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Киеве 14 октября: что прогнозируют синоптики
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 14 октября, в Киеве и области ожидается теплая погода – днем будет до 24 градусов тепла. При этом синоптики осадков в субботу не прогнозируют, однако дожди в столицу вернутся уже завтра и будут продолжаться в ближайшие несколько суток.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 14 октября

В субботу, 14 октября, ожидается переменная облачность. Осадков в этот день не будет. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 4-9°С тепла, днем 19-24°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 21-23°С.

Какая погода в Киеве сейчас

По состоянию на 7:00 в столице температура воздуха составляет 9 градусов.

Влажность воздуха – 83%.

В Киеве ясно и спокойная погода.

Погода в Киеве утром 14 октября
Погода в Киеве утром 14 октября

Дожди вернутся

В то же время Гидрометцентр прогнозирует, что дожди в столице вернутся уже завтра, 15 октября. Будет дождевая погода в Киеве в течение следующих пяти суток.

Дожди в Киеве 14-15 октября
Дожди в Киеве 14-15 октября. Фото: Гидрометцентр

Напомним, в субботу, 14 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность, но без дождей. Синоптики предупреждают о I уровне опасности (желтый) в ряде областей из-за тумана. Температура воздуха сегодня ночью в северо-восточных областях опустится до +1°C, а днем по Украине будет до +24°C.

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