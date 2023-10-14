Погода у Києві 14 жовтня: що прогнозують синоптики

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 14 жовтня, у Києві та області очікується тепла погода — вдень буде до 24 градусів тепла. При цьому синоптики опадів у суботу не прогнозують, однак дощі в столицю повернуться уже завтра і триватимуть найближчі декілька діб.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Погода у Києві та області 14 жовтня

У суботу, 14 жовтня, очікується мінлива хмарність. Опадів цього дні не буде. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 4-9°С тепла, вдень 19-24°С; у Києві вночі 7-9°С тепла, вдень 21-23°С.

Яка погода у Києві зараз

Станом на 7:00 у столиці температура повітря становить 9 градусів.

Вологість повітря — 83%.

У Києві ясна та спокійна погода.

Погода в Києві вранці 14 жовтня

Дощі повернуться

Водночас Гідрометцентр прогнозує, що дощі у столиці повернуться уже завтра, 15 жовтня. Дощитиме у Києві протягом наступних п'яти діб.

Дощі у Києві 14-15 жовтня. Фото: Гідрометцентр

Нагадаємо, у суботу, 14 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, однак без дощів. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки (жовтий) в низці областей через туман. Температура повітря сьогодні вночі в північно-східних областях опуститься до +1 °C, а вдень по Україні буде до +24 °C.