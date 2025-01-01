Прогноз погоды в Киеве на завтра 2 января

Тепло, но опасно — прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 2 января, ожидается облачной с прояснениями. Температура воздуха будет высокой, однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Киеве и области на 2 января
Завтра в столице осадков не будет. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, а также порывы до 20 м/с.
Вследствие этого объявлен первый (желтый) уровень опасности. Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Температура воздуха:
- по области ночью +3...-2 °C, днем +5...+10 °C;
- в Киеве ночью +1...+3 °C, днем +7...+9 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра местами температура воздуха повысится до +14 °C.
Также 1 января ожидается слабая магнитная буря G1. Метеозависимым стоит придерживаться простых рекомендаций.
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