Прогноз погоды в Киеве на завтра 2 января

Ветер в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 2 января, ожидается облачной с прояснениями. Температура воздуха будет высокой, однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра в столице осадков не будет. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, а также порывы до 20 м/с.

Вследствие этого объявлен первый (желтый) уровень опасности. Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Погода в Украине 2 января. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью +3...-2 °C, днем +5...+10 °C;

в Киеве ночью +1...+3 °C, днем +7...+9 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра местами температура воздуха повысится до +14 °C.

Также 1 января ожидается слабая магнитная буря G1. Метеозависимым стоит придерживаться простых рекомендаций.