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Тепло, але небезпечно — прогноз погоди в Києві на завтра

1 січня 2025 16:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві на завтра 2 січня
Вітер у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 2 січня, очікується хмарною з проясненнями. Температура повітря буде високою, однак синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Києві та області на 2 січня

Завтра в столиці опадів не буде. Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с, а також пориви до 20 м/с.

Внаслідок цього оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Синоптики зазначають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 січня
Погода в Україні 2 січня. Фото: Meteoprog

Температура повітря: 

  • по області вночі +3...-2 °C, вдень +5...+10 °C;
  • у Києві вночі +1...+3 °C, вдень +7...+9 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра місцями температура повітря підвищиться до +14 °C.

Також 1 січня очікується слабка магнітна буря G1. Метеозалежним варто дотримуватися простих рекомендацій.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди температура повітря

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