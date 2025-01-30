Погода сегодня, 30 января, в Киеве — Укргидрометцентр

Люди идут по улице во время тумана. Фото иллюстративное: КГВА

Погода в Киеве и Киевской области в четверг, 30 января, будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается.

Об этом в среду, 29 января, сообщили в Укргидрометцентре.

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Ночью и утром в области местами будет наблюдаться туман. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3–8 м/с.

Ночью температура за пределами Киева составит 0...+5 °С, а в столице — +1...+3 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +8...+10 °С, а на Киевщине — до +6...+11 °С.

Напомним, в Львове 30 января будет облачно с прояснениями и тепло, как весной, до +8...+13 °С. Правда без неблагоприятных погодных условий тоже не обойдется. На ночь и утро прогнозируют туман и гололед.

Также мы сообщали, что на Харьковщине 30 января столбики термометров поднимутся до +11 °С. Портить такую весеннюю идиллию будет разве что туман.