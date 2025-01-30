Погода сьогодні, 30 січня, в Києві — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: КМВА

Погода в Києві та Київській області в четвер, 30 січня, буде хмарною із проясненнями. Опадів не очікується.

Про це в середу, 29 січня, повідомили в Укргідрометцентрі.

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Уночі та вранці в області місцями спостерігатиметься туман. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 3–8 м/с.

Уночі температура за межами Києва становитиме 0...+5 °С, а у столиці — +1...+3 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +8...+10 °С, а на Київщині — до +6...+11 °С.

Нагадаємо, у Львові 30 січня буде хмарно із проясненнями та тепло, як навесні, до +8...+13 °С. Щоправда без несприятливих погодних умов теж не обійдеться. На ніч і ранок прогнозують туман і ожеледицю.

Також ми повідомляли, що на Харківщині 30 січня стовпчики термометрів піднімуться до +11 °С. Порушуватиме таку весняну ідилію хіба що туман.