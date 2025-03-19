Погода в Киеве 20 марта — подробный прогноз погоды

Тепло возвращается — какой будет погода в Киеве завтра
Погода в Киеве и области завтра, 20 марта, будет сухой и теплой. Днем ожидается до 12 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области
По прогнозам синоптиков, на Киевщине ожидается сухая и относительно теплая погода. В течение дня будет преобладать переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 °C до -4 °C, днем ожидается потепление до +7...+12 °C.
В Киеве ночная температура составит -2...0 °C, а днем воздух прогреется до +10...+12 °C.
Ранее мы писали, что в Харьковской области ожидается мощный ветер и сильный мороз 20 марта.
Напомним, во второй половине недели температура воздуха в Украине постепенно начнет подниматься.
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