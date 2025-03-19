Погода у Києві 20 березня — детальний прогноз погоди

Молоді люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 20 березня, буде сухою та теплою. Вдень очікується до 12 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області

За прогнозами синоптиків, на Київщині очікується суха та відносно тепла погода. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 °C до -4 °C, удень очікується потепління до +7…+12°C.

У Києві нічна температура становитиме -2…0°C, а вдень повітря прогріється до +10…+12°C.

Прогноз погоди у Києві та області на 20 березня

Раніше ми писали, що у Харківській області очікується потужний вітер та сильний мороз 20 березня.

Нагадаємо, у другій половині тижня температура повітря в Україні поступово почне підійматись.