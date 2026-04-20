Теракт в Киеве: экс-прокурор жестко раскритиковал правоохранителей и правительство

Теракт в Киеве: экс-прокурор жестко раскритиковал полицию и правительство

Дата публикации 20 апреля 2026 14:52
Работа полиции после стрельбы в Киеве после стрельбы. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Бегство полицейских от нападавшего во время стрельбы в Киеве 18 апреля свидетельствует о глубоких проблемах в МВД. Бывший прокурор призвал к немедленной отставке правительства и назначению специалистов, чтобы избежать еще худших трагедий.

Об этом в частности в эфире Ранок.LIVE высказался Ярослав Захарченко.

Экс-прокурор столичной прокуратуры раскритиковал побег полицейских

В эфире программы "Ранок.LIVE" юрист отметил, что эта проблема является системной и берет свое начало в кабинетах высшего руководства государства. Отсутствие четких протоколов во время полномасштабной войны он называет прямой "бездарностью правительства".

Недавний кровавый теракт в Киеве выявил катастрофические пробелы в подготовке отечественных правоохранителей. На видео с места событий, распространившихся по сети, видно, как полицейские скрылись с места стрельбы, оставив гражданских, среди которых был и ребенок, без надлежащей защиты.

По словам экс-прокурора столичной прокуратуры Ярослава Захарченко, такая реакция свидетельствует о том, что силовики не имели ни алгоритмов действий, ни соответствующей физической или моральной подготовки.

"Вполне согласен с этим мнением, потому что у нас, как видим по этому видео, как убегают полицейские, значит они не были ни психологически, ни физически, ни по протоколам не были готовы к такому событию, к такому развитию событий. А это, на секундочку, вы правильно заметили, во время полномасштабной войны, как это не были готовы? Значит, это бездарность правительства", — подчеркнул экс-прокурор.

Ярослав Захарченко убежден, что исправить ситуацию можно только кардинальными кадровыми изменениями. Он поддержал призывы некоторых народных депутатов о полной перезагрузке Кабинета Министров и силового блока, отметив, что должности должны занимать настоящие профессионалы.

"Надо не по признаку лояльности, а по признаку профессионализма подбирать того самого министра внутренних дел Украины, того самого генерального прокурора, всех", — высказался Захарченко.

Захарченко добавил, что власть должна немедленно сделать выводы из событий, произошедших на выходных в столице, иначе страна рискует столкнуться с еще более масштабными кризисами.

Новини.LIVE отметили, что в Киеве сегодня, 20 апреля, умер еще один человек, которого пытались спасти медики в больнице от полученных ранений после стрельбы. Таким образом стрелок убил семь человек.

Известно, что нападавший является уроженцем Москвы, ему было 58 лет и долгое время он проживал в Донецкой области. Зато соседи, которые проживали рядом с ним в Киеве, рассказали, что мужчина не вел себя странно, не общался часто с другими соседями. В то же время за несколько минут до начала стрельбы, злоумышленник выстрелил в соседа из травматического пистолета из-за словесной перепалки.

На фоне скандала с бездействием полицейских начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Отдельно глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что инициирует служебную проверку.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

