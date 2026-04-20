Теракт у Києві: експрокурор жорстко розкритикував правоохоронців та уряд

Втеча поліцейських від нападника під час стрілянини в Києві 18 квітня свідчить про глибокі проблеми в МВС. Колишній прокурор закликав до негайної відставки уряду та призначення фахівців, щоб уникнути ще гірших трагедій.

Про це зокрема в ефірі Ранок.LIVE висловився Ярослав Захарченко.

Експрокурор столичної прокуратури розкритикував втечу поліцейських

В ефірі програми "Ранок.LIVE" правник наголосив, що ця проблема є системною і бере свій початок у кабінетах найвищого керівництва держави. Відсутність чітких протоколів під час повномасштабної війни він називає прямою "бездарністю уряду".

Нещодавній кривавий теракт у Києві виявив катастрофічні прогалини у підготовці вітчизняних правоохоронців. На відео з місця подій, що поширилися мережею, видно, як поліцейські втекли з місця стрілянини, залишивши цивільних, серед яких була й дитина, без належного захисту.

За словами експрокурора столичної прокуратури Ярослава Захарченка, така реакція свідчить про те, що силовики не мали ані алгоритмів дій, ані відповідної фізичної чи моральної підготовки.

Читайте також:

"Цілком погоджуюся цією думкою, тому що у нас, як бачимо по цьому відео, як втікають поліцейські, значить вони не були ні психологічно, ні фізично, ні по протоколам не були готові до такої події, до такого розвитку подій. А це, на секундочку, ви правильно замітили, під час повномасштабної війни, як це не були готові? Значить, це бездарність уряду", — підкреслив експрокурор.

Ярослав Захарченко переконаний, що виправити ситуацію можна лише кардинальними кадровими змінами. Він підтримав заклики деяких народних депутатів щодо повного перезавантаження Кабінету Міністрів та силового блоку, зауваживши, що посади мають обіймати справжні професіонали.

"Треба не за ознакою лояльністю, а за ознакою професіоналізму підбирати того самого міністра внутрішніх справ України, того самого генерального прокурора, усіх", — висловився Захарченко.

Захарченко додав, що влада повинна негайно зробити висновки з подій, що сталися на вихідних у столиці, інакше країна ризикує стикнутися з іще масштабнішими кризами.

Новини.LIVE зауважили, що у Києві сьогодні, 20 квітня, помер іще один чоловік, якого намагалися врятувати медики в лікарні від отриманих поранень після стрілянини. Таким чином стрілок убив сімох людей.

Відомо, що нападник є уродженцем Москви, йому було 58 років і тривалий час він проживав в Донецькій області. Натомість сусіди, які проживали поруч з ним в Києві, розповіли, що чоловік не поводився дивно, не спілкувався часто з іншими сусідами. Водночас за кілька хвилин до початку стрілянини, зловмисник вистрілив в сусіда з травматичного пістолета через словесну перепалку.

На тлі скандалу з бездіяльністю поліцейських начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. Окремо глава МВС України Ігор Клименко заявив, що ініціює службову перевірку.