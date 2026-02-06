Видео
Главная Киев ТЭЦ-4 и графики — как Минэнерго будет спасать киевлян от холода

ТЭЦ-4 и графики — как Минэнерго будет спасать киевлян от холода

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 04:44
Свет и тепло в Киеве 6 февраля — ситуация в зоне ТЭЦ-4
Последствия атаки оккупантов РФ на ТЭЦ-4 в Киеве. Фото: Минэнерго

Энергетики пытаются смягчить графики отключений света для жителей района Киева, зависящего от ТЭЦ-4. Поскольку восстановить теплоснабжение там в ближайшее время не удастся, электричество остается единственным источником тепла.

Об этом сообщило Минэнергетики Украины по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Как столица будет спасаться от мороза после атак оккупантов

ТЕЦ-4 та графіки — як Міненерго буде рятувати киян від холоду - фото 1
Заседание Штаба Минэнерго. Фото: Минэнерго

Район ТЭЦ-4 остается критической точкой и тепла в домах пока не будет. Чтобы люди не замерзли, 64 ремонтные бригады работают без остановок. Главная задача — дать больше электричества. Энергетики пересматривают графики в пользу потребителей. Ситуация сложная, но контролируемая, утверждают в Минэнерго.

Кроме того, Киев запускает собственную генерацию. Скоро заработают новые газовые установки — их суммарная мощность составит 27 МВт. Отдельное внимание уделяют безопасности. Каждый такой объект должен иметь надежную физическую защиту от обстрелов. Это критично для выживания энергосистемы столицы и области.

А еще Украина получит почти 600 тонн оборудования. Трансформаторы, генераторы и изоляторы поступят на этой неделе через Хаб экстренной помощи. Груз распределят между регионами и объектами критической инфраструктуры. Это существенно ускорит ремонтные работы по всей стране.

Ранее Алексей Кулеба на заседании Штаба по ликвидации ЧС сообщил, сколько домов сейчас остаются без отопления. Также назвал количество Пунктов Несокрушимости в столице.

А мэр Киева Кличко проинформировал, сколько надо времени на восстановление систем и оборудования ТЭЦ. Понадобится минимум два месяца при условии отсутствия обстрелов.

Минэнерго ТЭЦ теплоснабжение энергетика свет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
