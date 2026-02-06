Світло та тепло в Києві 6 лютого — ситуація в зоні ТЕЦ-4

Наслідки атаки окупантів РФ на ТЕЦ-4 у Києві. Фото: Міненерго

Енергетики намагаються пом'якшити графіки відключень світла для мешканців району Києва, що залежав від ТЕЦ-4. Оскільки відновити теплопостачання там найближчим часом не вдасться, електрика залишається єдиним джерелом тепла.

Про це повідомило Міненергетики України за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інформують Новини.LIVE.

Засідання Штабу Міненерго. Фото: Міненерго

Район ТЕЦ-4 залишається критичною точкою і тепла в оселях поки не буде. Щоб люди не замерзли, 64 ремонтні бригади працюють без зупинок. Головне завдання — дати більше електрики. Енергетики переглядають графіки на користь споживачів. Ситуація складна, але контрольована, стверджують в Міненерго.

Крім того, Київ запускає власну генерацію. Скоро запрацюють нові газові установки — їхня сумарна потужність складе 27 МВт. Окрему увагу приділяють безпеці. Кожен такий об’єкт повинен мати надійний фізичний захист від обстрілів. Це критично для виживання енергосистеми столиці та області.

А ще Україна отримає майже 600 тонн обладнання. Трансформатори, генератори та ізолятори надійдуть цього тижня через Хаб екстреної допомоги. Вантаж розподілять між регіонами та об'єктами критичної інфраструктури. Це суттєво прискорить ремонтні роботи по всій країні.

Раніше Олексій Кулеба на засіданні Штабу з ліквідації НС повідомив, скільки будинків наразі залишаються без опалення. Також назвав кількість Пунктів Незламності у столиці.

А мер Києва Кличко проінформував, скільки треба часу на відновлення систем та обладнання ТЕЦ. Знадобиться щонайменше два місяці за умови відсутності обстрілів.