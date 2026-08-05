Тимур Ткаченко рассказал о новых подробностях ракетного обстрела Киевской области

Последствия обстрелов Киевщины. Фото: ГСЧС

Число погибших и раненых граждан в результате ночной атаки российских войск на Киевскую область продолжает расти. Экстренные службы и медицинские бригады в ходе разбора завалов и разрушенных строительных конструкций обнаруживают новые тела гражданских лиц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

Статистика человеческих потерь

Наиболее значительный и разрушительный огневой удар пришелся на Броварской район, где оккупанты убили большое количество мирных жителей, а также на Бучанский и Фастовский районы области.

"К сожалению, число жертв российской атаки на Киевскую область продолжает расти. По состоянию на 12:00 5 августа в результате массированного ракетно-дронового удара погибли 16 человек, ещё 36 получили ранения", — сообщил Тимур Ткаченко.

Всем пострадавшим гражданам в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь в больницах и госпиталях.

Читайте также:

Масштабы разрушений

Всего на территории области зафиксированы повреждения почти восьмидесяти различных объектов частного бизнеса и домовладений граждан.

"В Броварском районе враг убил 10 человек, ещё 16 получили травмы. Повреждено 19 объектов. В Бучанском районе погибли 5 человек, 16 ранены. Повреждено 40 объектов. В Фастовском районе погиб 1 человек, 4 получили ранения. Повреждено 19 объектов. Всего в Киевской области повреждено 78 объектов, среди которых 13 складских зданий, производственное помещение, четыре частных домовладения, тепличная ферма и 59 транспортных средств", — сообщил Тимур Ткаченко.

Как ранее писали Новини.LIVE, во время ночного массированного налета российские оккупационные войска выпустили по Киевской области несколько десятков баллистических ракет всего за полчаса. Острый дефицит средств противоракетной обороны затруднил перехват высокоскоростных целей, что привело к масштабным разрушениям.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате масштабных пожаров на складах после ракетных ударов в регионе резко ухудшилась экологическая ситуация. Мониторинговые экологические посты зафиксировали опасное загрязнение атмосферного воздуха угарным газом и пылью в Броварах, Обухове и Вишневом.