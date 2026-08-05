Тимур Ткаченко розповів нові деталі ракетної атаки на Київщину

Наслідки обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Кількість загиблих та поранених громадян унаслідок нічної атаки росіян по Київщині продовжує збільшуватися. Екстрені служби та медичні бригади під час розбору завалів та понівечених будівельних конструкцій виявляють нові тіла цивільних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

Статистика людських втрат

Найбільш суттєвого та руйнівного вогневого удару зазнав Броварський район, де окупанти вбили велику кількість мирних жителів, та Бучанський і Фастівський райони області.

"На жаль, кількість жертв російської атаки на Київщину продовжує зростати. Станом на 12:00 5 серпня внаслідок масованого ракетно-дронового удару загинули 16 людей, ще 36 отримали поранення", — повідомив Тимур Ткаченко.

Усім постраждалим громадянам наразі надається необхідна медична допомога у лікарнях та шпиталях.

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Масштаби руйнувань

Загалом на території області зафіксовано пошкодження майже вісімдесяти різних об'єктів приватного бізнесу та домоволодінь громадян.

"У Броварському районі ворог убив 10 людей, ще 16 отримали травми. Пошкоджено 19 об'єктів. У Бучанському районі загинули 5 людей, 16 поранено. Пошкоджено 40 об'єктів. У Фастівському районі загинула 1 людина, 4 отримали поранення. Пошкоджено 19 об'єктів. Загалом у Київській області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів", —повідомив Тимур Ткаченко.

Як писали Новини.LIVE раніше, під час нічного масованого нальоту російські окупаційні війська випустили по Київській області кілька десятків балістичних ракет усього протягом пів години. Гострий дефіцит засобів протиракетної оборони ускладнив перехоплення швидкісних цілей, що призвело до масштабних руйнувань.

Також Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок масштабних пожеж на складах після прильотів у регіоні різко погіршилася екологічна ситуація. Моніторингові екологічні пости зафіксували небезпечне забруднення атмосферного повітря чадним газом та пилом у Броварах, Обухові та Вишневому.