Тищенко против свиней — одиозный нардеп борется с незаконными фермами в Киевской области

Свиноферма под Киевом. Фото: t.me/NikolayTishchenko

Вблизи Киева разоблачили свиноферму, которая незаконно держит и убивает тысячи животных. Кроме того, владелец не наладил надлежащей системы для отходов и от неприятного запаха страдает все село.

Об этом сообщил одиозный нардеп Николай Тищенко.

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По словам Тищенко, владелец фермы под Киевом имеет разрешение на содержание только 150 голов. Однако сейчас поголовье составляет 3 400. Соответствующих документов нет.

"Также отсутствует главный документ — оценка влияния на окружающую среду. А это основа основ для такого предприятия. Потому что все другие документы, без него недействительны", — говорится в сообщении.

Кроме того, он рассказал, что эта "свиноферма травит своими выбросами все село", а владельцы без разрешительных документов убивают животных.

Свиноферма под Киевом. Фото: t.me/NikolayTishchenko

Свиноферма под Киевом. Фото: t.me/NikolayTishchenko

Тишенко проверяет свиноферму под Киевом. Фото: t.me/NikolayTishchenko 1/3 _ 3

"Указанная ферма по документам имеет право только на содержание свиней. Прав на убой у них нет. Для этого должны быть дополнительные разрешительные документы. А мощность предприятия, напомню, 3400 голов", — говорит Тищенко.

Как известно, рабочие и владельцы скрывали место, где убивают незаконно животных, но Тищенко вместе с полицией все же удалось увидеть "окровавленную комнату с тушками свиней". Выяснилось, что владелец незаконно держит свиней, незаконно их убивает, а затем незаконно продает, уклоняясь от уплаты налогов. Полиция уже провела следственные действия.

Напомним, что недавно нардеп Алексей Гончаренко показал, как Николай Тищенко "продуктивно" работает в Верховной Раде.