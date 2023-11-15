Тищенко против свиней — одиозный нардеп борется с незаконными фермами в Киевской области
Вблизи Киева разоблачили свиноферму, которая незаконно держит и убивает тысячи животных. Кроме того, владелец не наладил надлежащей системы для отходов и от неприятного запаха страдает все село.
Об этом сообщил одиозный нардеп Николай Тищенко.
Незаконная свиноферма под Киевом
По словам Тищенко, владелец фермы под Киевом имеет разрешение на содержание только 150 голов. Однако сейчас поголовье составляет 3 400. Соответствующих документов нет.
"Также отсутствует главный документ — оценка влияния на окружающую среду. А это основа основ для такого предприятия. Потому что все другие документы, без него недействительны", — говорится в сообщении.
Кроме того, он рассказал, что эта "свиноферма травит своими выбросами все село", а владельцы без разрешительных документов убивают животных.
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Свиноферма под Киевом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
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Свиноферма под Киевом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
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Тишенко проверяет свиноферму под Киевом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
"Указанная ферма по документам имеет право только на содержание свиней. Прав на убой у них нет. Для этого должны быть дополнительные разрешительные документы. А мощность предприятия, напомню, 3400 голов", — говорит Тищенко.
Как известно, рабочие и владельцы скрывали место, где убивают незаконно животных, но Тищенко вместе с полицией все же удалось увидеть "окровавленную комнату с тушками свиней". Выяснилось, что владелец незаконно держит свиней, незаконно их убивает, а затем незаконно продает, уклоняясь от уплаты налогов. Полиция уже провела следственные действия.
Напомним, что недавно нардеп Алексей Гончаренко показал, как Николай Тищенко "продуктивно" работает в Верховной Раде.
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