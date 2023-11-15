Тищенко проти свиней — одіозний нардеп бореться з незаконними фермами на Київщині
Поблизу Києва викрили свиноферму, яка незаконно тримає та вбиває тисячі тварин. Окрім того, власник не налагодив належної системи для відходів і від неприємного запаху страждає все село.
Про це повідомив одіозний нардеп Микола Тищенко.
Незаконна свиноферма під Києвом
За словами Тищенка, власник ферми під Києвом має дозвіл на утримання лише 150 голів. Проте зараз поголів’я сягає аж 3 400. Відповідних документів немає.
"Також відсутній головний документ — оцінка впливу на довкілля. А це основа основ для такого підприємства. Бо всі інші документи, без нього є недійсними", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, він розповів, що ця "свиноферма травить своїми викидами все село", а власники без дозвільних документів вбивають тварин.
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Свиноферма під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
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Свиноферма під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
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Тишенко перевіряє свиноферму під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
"Зазначена ферма за документами має право лише на утримання свиней. Прав на забій вони не мають. Для цього мають бути додаткові дозвільні документи. А потужність підприємства, нагадаю, 3400 голів", — каже Тищенко.
Як відомо, робітники та власники приховували місце, де вбивають незаконно тварин, але Тищенку разом з поліцією все ж вдалося побачити "закривавлену кімнату з тушками свиней". З'ясувалося, що власник незаконно тримає свиней, незаконно їх вбиває, а потім незаконно продає, ухиляючись від сплати податків. Поліція вже провела слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко показав, як Микола Тищенко "продуктивно" працює у Верховній Раді.
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