Тищенко проти свиней — одіозний нардеп бореться з незаконними фермами на Київщині

Свиноферма під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko

Поблизу Києва викрили свиноферму, яка незаконно тримає та вбиває тисячі тварин. Окрім того, власник не налагодив належної системи для відходів і від неприємного запаху страждає все село.

Про це повідомив одіозний нардеп Микола Тищенко.

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За словами Тищенка, власник ферми під Києвом має дозвіл на утримання лише 150 голів. Проте зараз поголів’я сягає аж 3 400. Відповідних документів немає.

"Також відсутній головний документ — оцінка впливу на довкілля. А це основа основ для такого підприємства. Бо всі інші документи, без нього є недійсними", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, він розповів, що ця "свиноферма травить своїми викидами все село", а власники без дозвільних документів вбивають тварин.

Свиноферма під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko

Свиноферма під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko

Тишенко перевіряє свиноферму під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko 1 / 3

"Зазначена ферма за документами має право лише на утримання свиней. Прав на забій вони не мають. Для цього мають бути додаткові дозвільні документи. А потужність підприємства, нагадаю, 3400 голів", — каже Тищенко.

Як відомо, робітники та власники приховували місце, де вбивають незаконно тварин, але Тищенку разом з поліцією все ж вдалося побачити "закривавлену кімнату з тушками свиней". З'ясувалося, що власник незаконно тримає свиней, незаконно їх вбиває, а потім незаконно продає, ухиляючись від сплати податків. Поліція вже провела слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко показав, як Микола Тищенко "продуктивно" працює у Верховній Раді.