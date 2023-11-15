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Тищенко проти свиней — одіозний нардеп бореться з незаконними фермами на Київщині

15 листопада 2023 14:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Тищенко проти свиней — одіозний нардеп бореться з незаконними фермами на Київщині
Свиноферма під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поблизу Києва викрили свиноферму, яка незаконно тримає та вбиває тисячі тварин. Окрім того, власник не налагодив належної системи для відходів і від неприємного запаху страждає все село.

Про це повідомив одіозний нардеп Микола Тищенко.

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За словами Тищенка, власник ферми під Києвом має дозвіл на утримання лише 150 голів. Проте зараз поголів’я сягає аж 3 400. Відповідних документів немає.

"Також відсутній головний документ — оцінка впливу на довкілля. А це основа основ для такого підприємства. Бо всі інші документи, без нього є недійсними", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, він розповів, що ця "свиноферма травить своїми викидами все село", а власники без дозвільних документів вбивають тварин. 

  • Свиноферма під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
  • Свиноферма під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
  • Тишенко перевіряє свиноферму під Києвом. Фото: t.me/NikolayTishchenko
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"Зазначена ферма за документами має право лише на утримання свиней. Прав на забій вони не мають. Для цього мають бути додаткові дозвільні документи. А потужність підприємства, нагадаю,  3400 голів", — каже Тищенко.  

Як відомо, робітники та власники приховували місце, де вбивають незаконно тварин, але Тищенку разом з поліцією все ж вдалося побачити "закривавлену кімнату з тушками свиней". З'ясувалося, що власник незаконно тримає свиней, незаконно їх вбиває, а потім незаконно продає, ухиляючись від сплати податків. Поліція вже провела слідчі дії. 

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко показав, як Микола Тищенко "продуктивно" працює у Верховній Раді. 

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